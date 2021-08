‘Digital-first is de norm in marketing’

Digital-first is helemaal de norm geworden in marketing. Dat concludeert Saleforce in zijn State of Marketing-onderzoek. Er zijn vijf belangrijke trends waar te nemen, aldus het onderzoek.

De Covid-19-pandemie heeft de zakelijke wereld op zijn kop gezet. In het onderzoek concludeert Salesforce dat zogenoemde gedecentraliseerde en alleen digitale verdienmodellen en interactie met klanten de overhand hebben gekregen. Dit heeft natuurlijk ook effect op marketing.

Uit het onderzoek blijkt dat deze gedachte binnen marketing een vijftal belangrijke ontwikkelingen hebben voortgedaan die digital-first de norm maken. In de eerste plaats zijn marketeers wereldwijd een stuk optimistischer geworden en omarmen verandering. Daarnaast gaan consumenten steeds meer digitaal aan de slag en marketing volgt deze trend. Veel marketeers geven aan dat hun digitale engagement gedurende de pandemie is veranderd.

Gebruikte technologie

Niet alleen strategie verandert, ook de manier waarop marketeers hun doelgroepen benaderen. Collaboration is hiervoor de technologie die nu het meest wordt ingezet voor marketingactiviteiten. Niet alleen benaderen marketeers nu vanuit huis klanten, ook onder elkaar wordt vrijwel alleen digitaal samengewerkt. De meest populaire kanalen die marketeers inzetten, zijn social media, digitale advertenties, video, digitale content, websites en applicaties, events, e-mail, mobiel en direct mail en audio. Video is de standaard geworden voor markteers.

Platforms die marketeers graag gebruiken zijn in volgorde van populariteit: CRM-platforms, marketing analytics, marketing attribution tooling, advertentieplatformen, marketingautomatisering/journey engagement, ABM-platforms, interactie- en personalisatie tools, e-maildienstverleners, CMS-systemen en een CDP.

Data belangrijk

Met data kunnen marketeers de beste, meest betrouwbare en gepersonaliseerde ervaring aan consumenten aanbieden. Wel wordt het beheer van al deze marketingdata een probleem en meer complex. Volgens de onderzoekers van Salesforce verwachten marketeers wereldwijd 40 procent meer databronnen die zij gebruiken.

