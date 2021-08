SAP breidt HCM-software SuccessFactors uit met overname SwoopTalent

SAP neemt SwoopTalent over. Met het platform voor werknemersanalyses wil de ERP-gigant zijn HCM-applicatie SuccessFactors uitbreiden.

De overname van SwoopTalent, waarvan de financiële details niet bekend zijn gemaakt, moet meer hoogwaardige diensten op het gebied van HR-analytics bieden. In het bijzonder diensten als ‘werknemers- of talent-analytics’. Dit is binnen de HR-dienstverlening een categorie diensten waarmee managers en bedrijven meer inzicht krijgen in de specifieke eigenschappen van medewerkers en op basis daarvan betere beslissingen kunnen nemen aangaande hun medewerkersbestand. Het ondersteunt het ontwikkelen van carrièrepaden voor medewerkers.

Technologie SwoopTalent

SwoopTalent biedt een platform dat automatisch talentensystemen en data aan elkaar koppelt. Vervolgens kunnen analyses worden uitgevoerd. Het platform draait op natural language processing en machine learning voor het combineren, analyseren en trainen van data uit HR-systemen en workflows. Het platform biedt een constant geüpdatet overzicht van het hele medewerkersbestand van een organisatie, de diverse vaardigheden van medewerkers, ervaring, interesses, opleidingsinteresses en meer. Hiermee kunnen managers vervolgens de beste matches maken tussen medewerkers en interne initiatieven, leertrajecten en andere projecten.

De gebruikte algoritmes van SwoopTalent maken hiervoor een profiel aan van iedere medewerker. Data wordt hiervoor uit verschillende bronnen verzameld, waarbij rekening wordt gehouden met wet- en regelgeving en toestemming van de medewerkers over welke informatie zij wel en niet willen delen.

Integratie SAP

SAP wil de technologie van SwoopTalent integreren in zijn SuccessFactors Human Experience Management Suite. Hiermee krijgen gebruikers van deze oplossing meer inzicht in HR-initiatieven, waaronder projecten, interne functies, coachingtrajecten en leertrajecten.

De ERP-gigant wil de technologie ook gaan gebruiken voor vacature-advertenties die zich op specifieke doelgroepen richten. Hiermee wil SAP zijn vacature-aanbod persoonlijker maken en op die manier de juiste medewerkers aantrekken.

