Techzine Talks (podcast pilot): Welkom | SAP Sapphire Now

Vandaag is het zover. Op veler verzoek presenteren we de eerste aflevering van Techzine Talks. Een podcast waarin onze redactie probeert de zakelijke IT-markt te duiden. Onze redactie heeft een ruime ervaring in zakelijke IT-technologie, we weten hoe oplossingen in elkaar zitten, hoe ze werken of zouden moeten werken. Ook gaan we in op trends en recente ontwikkelingen met als doel het voor iedereen begrijpelijk te maken en zorgen dat we niet blijven hangen in buzzwords en one-liners.

In de eerste aflevering gaan we kort in op wat Techzine Talks nu eigenlijk is, behandelen we het begrip Zero Trust en tot slot bespreken we de ontwikkelingen bij SAP, dit naar aanleiding van hun jaarlijkse event SAP Sapphire Now.

Het artikel waarnaar onze SAP expert, Berry Zwets, verwijst in de podcast is het volgende: Christian Klein geeft SAP een ander gezicht

Wat is Techzine Talks?

Voor Techzine Talks hebben we een aantal basisregels afgesproken met onszelf en voor de luisteraar. Die willen we graag even vermelden, zodat je als luisteraar weet wat je kan verwachten.

Techzine Talks is tot nader order in pilotfase, we willen nog wat experimenteren oefenen en bijschaven;

In principe zal elke podcast tussen de 15 en de 20 minuten duren, tenzij er een hele goede reden is om meer tijd uit te trekken. Het idee erachter is dat we onszelf dwingen om sneller tot de kern te komen en het voor de luisteraar niet te langdradig of saai wordt. Daarna is een podcast van 15 tot 20 minuten ook makkelijk tussendoor te consumeren;

We werken met een aantal vaste items die de komende periode nog aangevuld gaan worden.

Het kan per aflevering verschillen welke redactieleden te horen zijn. Dit is afhankelijk van onderwerp, tijd en expertise;

Wil je een begrip of onderwerp voor de podcast aandragen? Stuur een e-mail naar info@techzine.nl.

Hoe kan ik Techzine Talks luisteren?

Op dit moment kan je Techzine Talks al beluisteren en volgen via Spotify, Amazon Music, Podcast Addict, Podchaser, Pocket Casts, Deezer, Liste Notes, PLayer FM en Podcast Index.

Bij Apple Podcasts (iTunes) en Google Podcasts hangen we nog in de wacht. We hebben begrepen dat die diensten enkele dagen nodig hebben om een nieuwe podcast serie toe te voegen. We hopen dan ook vanaf volgende week alle platformen aan te kunnen bieden. Tot die tijd, bevelen we Spotify en Deezer aan.