‘Google stopt met Google Health-afdeling’

Google wil gaan stoppen met het ontwikkelen en leveren van producten voor de gezondheidssector via zijn speciale divisie Google Health. Dit bericht Business Insider. Wel blijft de techgigant actief binnen het marktsegment via andere wegen.

Volgens Business Insider blijkt uit een interne memo dat Google zijn Health-divisie wil opheffen. Google Health-medewerkers worden nu overgeplaatst naar andere afdelingen. Zo zal een team dat specifieke software ontwikkelt die artsen helpt bij het doorzoeken van patiëntenbestanden, overgaan naar de zoekmachinedivisie. Een team dat machine learning-technologie ontwikkelde voor het doorzoeken en analyseren van medische beelden valt nu onder de zoek- en AI-afdeling.

Veel andere investeringen in gezondheidszorg

Een mogelijke reden voor het opheffen van de medische divisie is dat Google al voldoende op dit terrein doet. Via Google Cloud worden specifieke oplossingen aangeboden voor de medische sector.

Ook heeft de techgigant eerder dit jaar de fabrikant van slimme wearables Fitbit overgenomen. Niet alleen consumenten kunnen deze slimme devices gebruiken, de technologie kan ook in medische instellingen worden gebruikt om patiënten in de gaten te houden en nieuwe behandelingsprocessen uit te voeren.

Verder heeft ook het moederbedrijf van Google, Alphabet, flink geïnvesteerd in de gezondheidssector. Met de bedrijven Calico en Verily richt de techgigant zich flink op de life sciences-scector en daarmee ook op de gezondheidszorg.

Reactie Google

In een reactie op het nieuws geeft Google aan dat het nog steeds flink gelooft in gezondheid en welbehagen. Het bedrijf investeert daarom flink in het ontwikkelen van oplossingen voor de gezondheidszorg. Niet alleen binnen Google Health, maar ook op andere terreinen en met de overname van Fitbit.