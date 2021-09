AWS biedt nu volledig beheerde NetApp ONTAP-omgeving

AWS heeft Amazon FSx for NetApp ONTAP algemeen beschikbaar gemaakt. Hiermee kunnen klanten zonder problemen of ingewikkelde ingrepen hun on-premises NetApp ONTAP-storageinfrastructuur naar de public cloudomgeving brengen.

NetApp biedt met ONTAP een softwaregebaseerd file storagesysteem voor de opslag van data van belangrijke applicaties. Met het file storagesysteem kunnen deze applicaties makkelijker toegang krijgen tot de data die zij nodig hebben voor hun taken. Het systeem is bijvoorbeeld zeer geschikt voor belangrijke applicaties die va goed datamanagement afhankelijk zijn. Denk daarbij onder meer aan oplossingen van Oracle, SAP, VMware of Microsoft SQL Server. NetApp is de laatse jaren bezig ONTAP geschikter te maken voor integratie met public en hybrid cloudomgevingen.

Compleet beheerde public cloudversie

Volgens AWS borduurt Amazon FSx for NetApp ONTAP voort op de bestaande NetApp ONTAP-oplossing die al binnen de public cloudomgeving van de techgigant aanwezig is. De nieuwe versie moet het beheer van deze oplossing vergemakkelijken, zonder dat bedrijven zelf hiervoor de uitrol en het dagelijkse beheer moeten uitvoeren. Met de compleet beheerde dienst kunnen beheerders NetApp ONTAP met enkele muisklikken uitrollen en veel onderhoudstaken automatisch laten uitvoeren.

Op deze manier is het voor bedrijven veel makkelijker hun kritische workloads naar de public cloud te brengen. Dit alles zonder hun applicaties, tools en workflows aan te passen of door nieuwe code te schrijven.

Alle NetApp ONTAP-functionaliteit

Concreet biedt Amazon FSx for NetApp ONTAP alle functionaliteit die een on-premises-versie van het file storagesysteem biedt. Onder meer het inrichten van file servers en storage volumes, het afhandelen van replicatie, data cloning, deduplicatie, het vervangen van slechtwerkende infrastructuurcomponenten of het beheer van failover.

Daarnaast integreert de oplossing met andere storage-en datamanagementoplossingen van AWS. Ook garandeert de oplossing een hoge mate van beschikbaarheid voor de opgeslagen data door deze automatisch naar verschillende AWS Availability Zones te repliceren of voor meer zekerheid zelfs naar meerdere AWS-regio’s.

Amazon FSx for NetApp ONTAP is per direct wereldwijd beschikbaar in meerdere cloudregio’s van de techgigant.