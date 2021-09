AWS heeft na een periode in bèta zijn oplossing Amazon EKS Anywhere nu algemeen beschikbaar gemaakt. Met deze oplossing kunnen bedrijven de beheerde Kubernetes-dienst Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) nu ook in on-premises omgevingen draaien.

De nu algemeen beschikbare dienst Amazon EKS Anywhere is een extensie van de de beheerde Kubernetes-dienst EKS. De dienst maakt het mogelijk om Kubernetes-clusters in on-premises omgevingen te draaien met behulp van VMware vSphere. Inclusief de benodigde software voor het aanmaken en beheren van Kubernetes, diverse tools voor automatisering voor de gehele lifecycle van de clusters.

Kubernetes clusters in on-premises omgevingen

De dienst moet klanten helpen met makkelijker maken tools voor het bouwen en uitrollen van Kubernetes clusters aan te schaffen en vervolgens de hele omgeving te beheren en up te daten. Concreet is Amazon EKS Anywhere een compleet tool waarmee bedrijven hun containers in de (multi)cloud kunnen beheren; van de diverse cloudomgevingen tot aan de on-premises datacenters.

Amazon EKS Anywhere geeft daardoor in on-premises omgevingen dezelfde Kubernetes-ervaring die ook in de public cloudomgeving van AWS beschikbaar is. Dit kan zeer handig zijn voor bepaalde applicaties die nog steeds in on-premises omgevingen (moeten) draaien.

Klanten kunnen met Amazon EKS Anywhere via de Amazon EKS console hun Kubernetes clusters inzien en de dienst integreren met andere clouddiensten en -producten van de techgigant. Ook is het mogelijk deze Kubernetes clusters te integreren met netwerk- en securityoplossingen van andere partijen.

Introductie Amazon EKS Connector

Naast de algemene beschikbaarheid van Amazon EKS Anywhere introduceerde de techgigant ook nog een public preview van Amazon EKS Connector. Deze tool maakt het mogelijk iedere Kubernetes cluster met de EKS console te verbinden. De tool ondersteunt hiervoor zelfbeheerde clusters op Amazon EC2 instances, EKS Anywhere clusters die in on-premises omgevingen draaien en clusters die buiten AWS op de Amazon EKS console draaien.

Amazon EKS Anywhere en de public preview van Amazon EKS connector zijn in alle regio’s bereikbaar waar Amazon EKS beschikbaar is.