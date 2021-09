Google en T-Systems ontwikkelen nieuwe cloud

Google wil met Deutsche Telekom-dochter T-Systems een versie van de cloud ontwikkelen, die voldoet aan EU wetgeving.

Google en Deutsche Telekom dochter T-Systems ontwikkelen een versie van Google Cloud Platform, die zal voldoen aan de eisen van de Europese Unie. Deze ‘Sovereign Cloud’ is bedoeld voor organisaties in de publieke en private sector in Duitsland.

“De bedrijven zullen gezamenlijk innoveren om een ​​breed spectrum van soevereine cloudoplossingen en infrastructuur van de volgende generatie te ontwikkelen,” aldus T-Systems, die volgens Google de soevereiniteitscontroles en -maatregelen, inclusief versleuteling en identiteitsbeheer, zal beheren.

Tegen spieken

Met het initiatief kunnen klanten beter voldoen aan wetten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Het nieuws komt kort nadat plannen aankondigde om de komende tien jaar een miljard euro te besteden aan lokale cloudinfrastructuur in Duitsland. De aangepaste cloud komt medio 2022 online, belooft Google.

Behalve de EU wetgeving speelt ook een rol dat de Amerikaanse overheid Amerikaanse providers kan verplichten toegang te geven tot informatie die wordt bewaard op hun servers, zelfs als die gegevens zich in het buitenland bevinden. Zo kan Washington inzage krijgen in vertrouwelijke Europese overheidsdocumenten. De nieuwe samenwerking moet die achterdeur dichtgooien. Eerder kwam ServiceNow al met een hierop aangepaste dienstverlening.