Salesforce geeft Marketing Cloud meer AI-functionaliteit

Salesforce heeft onlangs de mogelijkheden binnen zijn Marketing Cloud-oplossing uitgebreid met meer AI-functionaliteit. Dit moet tot meer realtime persoonlijke interactie tussen marketeers en klanten leiden, aldus het bedrijf.

De nu toegevoegde AI-functionaliteit moet marketeers het mogelijk maken om direct meer met hun klanten in gesprek te gaan. Hiermee wil Salesforce marketeers helpen bij één van hun belangrijkste uitdagingen, zoals uit recent onderzoek bleek.

Nieuwe functionaliteit

Concreet spitst de toegevoegde AI-functionaliteit binnen Marketing Cloud zich toe op de onderdelen Einstein Designer Tool en Interactive Studio. De tool Einstein Designer Tool gebruikt AI voor het snel aanmaken van relevante content met verschillende variaties van beschikbare contentonderdelen. Denk daarbij aan afbeeldingen, teksten en koppen voor een meer persoonlijke benadering van klanten.

Daarnaast wordt nu ook de tool Einstein Engagement Scoring aan het Salesforce Customer Data Platform (CDP) toegevoegd. Hiermee kunnen marketeers bijvoorbeeld bepaalde ontvangers uit (e-mail-)campagnes weglaten als die daar waarschijnlijk toch niet op gaan reageren. In plaats daarvan kunnen marketeers dan andere kanalen gebruiken om deze specifieke klanten te bereiken en het gesprek aan te gaan. Zoals via advertenties of sociale media.

Interaction Studio en Datorama connectors

Verder krijgt ook Interaction Studio nieuwe functionaliteit. Aan deze tool zijn nu Templates toegevoegd waarmee marketeers persoonlijke boodschappen naar een divers pallet aan devices kunnen versturen. Denk onder meer aan geldautomaten, betaalautomaten en callcenters. Ook integreert Interaction Studio nu meer met de Salesforce Experience Cloud en de Salesforce CRM-oplossing.

Een laatste update in dit kader is het toevoegen van Datorama connectors en applicaties aan het Salesforce CDP en Interaction Studio. Dit geeft marketeers meer tooling voor analytics voor het verbeteren van de zo belangrijke ROI en de Customer Lifetime Value (LTV).