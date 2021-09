Salesforce breidt functionaliteit Einstein verder uit

Salesforce heeft drie nieuwe functies toegevoegd aan het Einstein Automate-cloudaanbod: MuleSoft RPA, Einstein Document Reader en Digital Process Automation.

Einstein van Salesforce assisteert de gebruiker met AI-tools, om bijvoorbeeld workflows voor het verwerken van klantverzoeken te maken. De tools zijn low- en nocode, zoals ook de drie nieuwe uit de inleiding, die bedoeld zijn om handmatige processen te automatiseren en om gegevens vanuit verschillende systemen te integreren.

Met MuleSoft RPA (Robotic Process Automation) kunnen documenten worden verwerkt, gegevens ingevoerd, en andere acties worden uitgevoerd namens de gebruiker, maar allemaal zonder code, voor elk systeem of elke toepassing. Met Einstein Document Reader is bedoeld voor het scannen en autoriseren van werknemersdocumenten in de VS.

Digital Process Automation is bedoeld om gebruikers vlot met intelligente software te laten werken. Eenvoudige drag-and-drop-tools geven toegang tot automatische analyse van documenten en interactie daarvan met workflows, ook allemaal zonder code te hoeven schrijven.

Verder zijn er een paar extra tools om de nieuwe mogelijkheden te integreren met de bestaande software. MuleSoft Composer geeft gebruikers toegang tot de groeiende bibliotheek met vooraf gebouwde connectors en sjablonen om integraties uit meerdere bronnen snel te automatiseren.

Salesforce Flow bouwt automatisch bedrijfsprocessen die wijzigingen in gegevens of gebeurtenissen kunnen veroorzaken, zoals het maken van een vervolgtaak wanneer een deal wordt gesloten, of het waarschuwen van een support manager als escalatie nodig is.