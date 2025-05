Salesforce wil Informatica overnemen, mogelijk deze week akkoord

Salesforce is opnieuw in gesprek over de mogelijke overname van softwarebedrijf Informatica. De overnamepoging die vorig jaar strandde lijkt nu nieuw leven ingeblazen.

Bronnen dicht bij de onderhandelingen melden dat een akkoord al deze week aangekondigd zou kunnen worden, hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen. Dat stelt Bloomberg.

Na een mislukte overnamepoging in april 2024 lijkt Salesforce nu opnieuw interesse te hebben in cloud-datamanagementbedrijf Informatica. De gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium. Ruim een jaar geleden waren er ook geruchten dat de bedrijven in onderhandeling waren, maar destijds konden ze geen overeenstemming bereiken over de voorwaarden.

Informatica, gevestigd in Redwood City in Californië, helpt klanten bij het beheren van hun data in de cloud en wordt al langer gezien als een potentieel overnamedoelwit. Het bedrijf heeft momenteel een marktwaarde van ongeveer 6,8 miljard dollar en daarnaast nog zo’n 1,9 miljard dollar aan schulden.

Een overname zou een strategische zet kunnen zijn voor Salesforce in de steeds intensievere concurrentiestrijd rond AI-gestuurde databases. Er bestaat echter overlap tussen Informatica en Salesforce’s MuleSoft-onderdeel, wat mogelijk tot nader onderzoek door toezichthouders zou kunnen leiden.

Investeerders en overnamehonger

Als de deal doorgaat, zou het één van Salesforce’s grootste overnames ooit zijn. Het bedrijf uit San Francisco staat bekend om zijn overnamehonger. In het verleden nam Salesforce al meer dan 70 bedrijven over, waaronder MuleSoft (6,5 miljard dollar), Tableau (15,7 miljard dollar) en Slack (27,2 miljard dollar).

Opvallend is dat activistische investeerders eerder juist druk zetten op Salesforce om te stoppen met grote overnames en zich meer te richten op organische groei. Het bedrijf ontbond zelfs zijn overnamecommissie en voerde bezuinigingen door om de investeerders tevreden te stellen. De huidige interesse in Informatica suggereert dat deze koers nu weer is bijgesteld.

Naast Salesforce zou ook Cloud Software Group, waar Citrix onder valt, interesse hebben in Informatica. De onderhandelingen tussen Salesforce en Informatica kunnen nog steeds stranden of een andere koper zou naar voren kunnen komen.

Informatica werd in 2015 overgenomen door private equity firma Permira en het Canada Pension Plan Investment Board in een transactie van 5,3 miljard dollar. In 2021 brachten zij het bedrijf weer naar de beurs. Permira blijft met bijna 32 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder, terwijl CPPIB ongeveer 25 procent bezit.