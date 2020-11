Salesforce Einstein maakt dagelijks 80 miljard voorspellingen

Einstein, de AI-engine van Salesforce, wordt inmiddels gebruikt om meer dan 80 miljard voorspellingen per dag te doen. Dit is meer dan tien keer zo veel als een jaar geleden.

Einstein is de overkoepelende naam die Salesforce gebruikt voor zijn AI-diensten. Nadat het in september 2016 is gestart, is het gebruik ervan snel gegroeid tot 6,5 miljard dagelijkse voorspellingen in oktober 2019. Ruim een jaar later is dit nog eens met ruim tien keer gegroeid.

Groei in verschillende takken

Ook in specifieke onderdelen van Einstein laat Salesforce flinke groei zien. Zo is het gebruik van Einstein Bot met 300 procent gestegen sinds februari en zelfs 680 procent sinds 2019, schrijft Salesforce in een persbericht.

Verder toont het bedrijf een groei van 700 procent op het gebied van agentassistentie en serviceautomatisering en een groei van 300 procent in het aantal voorspellingen dat Einstein for Commerce dagelijks uitvoert.

In Einstein for Marketing Cloud is ook groei waar te nemen. De tool voor het maken van persoonlijke berichten is met 67 procent toegenomen. Einstein for Sales is 32 procent vaker gebruikt ten opzichte van vorig jaar. De AI-gebaseerde zoekmachine Einstein Search wordt inmiddels anderhalf keer per seconde gebruikt.

Tip: Einstein Analytics en Tableau vormen samen één krachtige oplossing