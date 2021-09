Oracle lanceert Fusion Marketing

Oracle Fusion Marketing genereert automatisch leads en ontwerpt campagnes over meerde kanalen.

Fusion Marketing, onderdeel van Oracle’s Advertising & CX pakket, helpt het leadkwalificatieproces te omzeilen door met AI automatisch leads te beoordelen, te voorspellen wanneer potentiële kopers klaar zijn om met een verkoper te praten, en gekwalificeerde verkoopkansen te genereren.

Oracle zegt dat CRM-systemen veel frustratie veroorzaken bij verkopers en marketeers omdat de workflows zijn losgekoppeld, er te veel handmatige administratie bij komt kijken, en doordat gegevens in silo’s blijven, verkoop- en marketingteams niet goed met elkaar kunnen samenwerken. Het toenemende aantal digitale kanalen maakt dat hele proces alleen maar complexer.

Consistente maatwerkcommunicatie

Met het nieuwe Fusion Marketing, is het mogelijk om binnen enkele minuten campagnes over meerdere kanalen te ontwerpen en te besturen, zegt Oracle. AI vindt bijvoorbeeld het beste referentieverhaal voor elke beoogde lead, op basis van het product en de branche, en zorgt ervoor dat hetzelfde referentieverhaal consistent is in e-mails, in advertentiemateriaal en op microsites.

“Het gaat niet om prognoses en overzichten of een rapportagetool, om te zien hoe het verkoopteam presteert,” legt het bedrijf uit, “maar om van CRM een systeem te maken dat verkopers helpt verkopen. Een groot deel van die verandering is het samenbrengen van marketing- en verkoopteams en het elimineren van die tijdrovende taken die een afleiding vormen van het opbouwen van klantrelaties en het sluiten van deals.”