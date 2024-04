De OpenInfra Foundation brengt de 29ste versie uit van OpenStack, waarmee gebruikers hun eigen open source-cloudomgevingen kunnen bouwen. Deze versie heeft de titel Caracal gekregen en voegt belangrijke verbeteringen door ten bate van gebruikers die veeleisende AI- en High performance Computing (HPC)-workloads draaien.

Ook biedt deze nieuwste versie van OpenStack mogelijkheden voor gebruikers die gevirtualiseerde workloads op grote schaal willen draaien en tegelijkertijd ‘vendor lock-in van merkgebonden oplossingen willen vermijden’, aldus de OpenInfra Foundation die hiermee voornamelijk doelt op VMware-klanten op zoek naar alternatieven.

Voor deze twee toepassingsgebieden is de nieuwste versie van OpenStack uitermate geschikt, meent Thierry Carrez, general manager van de OpenInfra Foundation. Zo noemt hij de nieuwe mogelijkheid van vGPU-migratie in Nova (een van de servicecomponenten van OpenStack). Dergelijke migratie is met name interessant in situaties waarin een virtuele machine tijdelijk meer rekenkracht nodig heeft dan andere, of wanneer er onderhoud nodig is op de fysieke hardware waarop de virtuele machines draaien.

Door vGPU-migratie mogelijk te maken, stelt OpenStack gebruikers in staat grafische workloads dynamisch aan te passen aan de vereisten van verschillende virtuele machines. Dat moet zorgen voor meer flexibiliteit en efficiëntie, aldus OpenInfra.

Nieuwe security-upgrades

“In andere componenten zijn verschillende verbeteringen in gebruikerservaring te zien die OpenStack intuïtiever maken voor gebruikers die nieuw zijn in cloud-infrastructuur”, vervolgt Carrez. “Bovendien zie je in Caracal dat de OpenStack-gemeenschap nog steeds zeer actief is in het verbeteren van beveiliging, prestaties, betrouwbaarheid en het aanpakken van het soort onderhoud en kwaliteitsborging dat OpenStack hét open source cloudplatform bij uitstek maakt.”

Qua beveiliging zijn er verbeteringen op het gebied van rolgebaseerde toegangscontrole in de Ironic, Keystone, Kolla, and Magnum-services. Horizon en alle bijbehorende plugins ondersteunen nu de Node.js 20-versie. Horizon gebruikt nu het Django 4.2-framework en ondersteunt niet langer de verouderde 3.2-versie. Ook zijn nieuwe configuratieopties toegevoegd, zoals het beheer van metadata in Manila en het automatisch sluiten van consolesessies in Nova voor verbeterde beveiliging.

Beestachtige naamgeving

Nadat OpenStack eind 2022 het einde van het alfabet bereikte met de Zed-release, begon de OpenInfra Foundation in 2023 weer van voren af aan te tellen met de Antelope en Bobcat-releases. Caracal is de eerste release van 2024, later dit jaar gevolgd door Dalmatian. Oplettende lezers snappen al dat OpenInfra zich voor deze rondgang langs het alfabet laat inspireren door het dierenrijk.

OpenInfra maakt dan ook graag de vergelijking tussen ‘hun’ Caracal en de Afrikaanse wilde kat waarnaar het pakket is vernoemd: ‘Het vermogen om grote sprongen te maken, behendigheid en hoge prestaties, felle bescherming van zijn territorium en aanpassingsvermogen aan nieuwe omgevingen’.

SLURP-release

OpenStack Caracal is een SLURP-release (Skip Level Upgrade Release Process) en daarmee een grote tick in het bekende tick-tock-model waarbij gebruikers kunnen kiezen voor een jaarlijkse grote upgrade (tick) of ook mee willen in de kleinere halfjaarlijkse upgrade (tock). OpenStack werkt sinds vorig jaar volgens dit upgradeprincipe, al is Caracal de eerste release waar OpenStack-gebruikers rechtstreeks naar kunnen upgraden vanaf de vorige twee releases.

De Caracal release is nu te downloaden. Op donderdag 4 april presenteert de OpenInfra Foundation de release tijdens een livestream, die later nog is terug te zien. Deze begint om 14.00 uur UTC, ofwel 16:00 uur lokale Nederlandse tijd.

