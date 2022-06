De OpenInfra Foundation is fundamenteel aan het veranderen. Wat betekent dat voor OpenStack? En hoe relevant is en blijft datgene wat de OIF doet in Europa?



Enkele weken geleden waren we aanwezig bij de Europese uitvoering van KubeCon + CloudNativeCon van de Cloud-Native Computing Foundation (CNCF) in Valencia. Deze week was het de beurt aan de OpenInfra Foundation (OIF) om on tijdens de OpenInfra Summit in Berlijn bij te praten over wat het allemaal in petto heeft voor de open-source projecten die onder die stichting vallen.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

Vind je deze aflevering de moeite waard? Deel deze Techzine Talks dan met je collega’s!

Lees ook: OpenStack legt met Yoga-release nadruk op betere hardware-ondersteuning

Meer dan OpenStack

Bij het horen van de naam OpenInfra Foundation is het wellicht niet voor iedereen duidelijk waar we het over hebben. Deze naam is namelijk nog niet zo heel oud. Voor 2021 ging deze stichting door het leven als de OpenStack Foundation. De naamswijziging is een duidelijk signaal naar de markt geweest. De OIF gaf en geeft hier mee aan dat het meer in het portfolio heeft dan alleen OpenStack. Toegegeven, de naam OpenStack was voor ons al enige tijd niet meer een synoniem voor innovatie en spannende ontwikkelingen, dus wij snappen de naamswijziging heel goed. Sterker nog, de OIF had het wat ons betreft wel iets eerder mogen doen.

We zeggen niets geks als we stellen dat OpenStack niet helemaal geworden is wat men er een jaar of tien geleden van verwachtte. Deels vanwege ontwikkelingen in de rest van de markt, met de onstuitbare en snelle opkomst van de hyperscalers. Deels ook vanwege het imago dat aan OpenStack kleeft als een omgeving die niet per se eenvoudig op te zetten en te beheren is. Je moet er behoorlijk wat mensen opzetten, iets wat veel organisaties niet kunnen en/of willen.

Dit imago is inmiddels niet meer helemaal verdiend en terecht overigens. Het is anno 2022 een stuk eenvoudiger om met OpenStack aan de slag te gaan dan het in het verleden was. Evenals andere open-source projecten zoals Kubernetes zal het echter nooit doodsimpel worden. De operationele kant zal altijd een uitdaging zijn bij open-source.

Maar goed, de naamswijziging heeft er vooral voor gezorgd dat het nu duidelijk is dat dat er meer is dan OpenStack binnen de OIF. Het CI/CD-platform Zuul is het oudste project naast OpenStack. Dat viert dit jaar ook alweer zijn tiende verjaardag.

In deze podcast gaan we in op de ontwikkelingen rondom de OpenInfra Foundation. Denken we in de toekomst nog aan OpenStack als we het hebben over de OpenInfra Foundation, of zal het dan toch vooral gaan over de andere projecten? En kunnen we een zekere mate van integratie verwachten tussen de verschillende grote(re) open-source communities?

Luister ook: Kubernetes wordt volwassen, maar is nog altijd complex

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks informatie

Na een succesvolle start in 2021 gaat Techzine Talks in 2022 door met een nieuw seizoen. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. Elke maandagmiddag een nieuwe aflevering. We hopen op jullie steun als luisteraar! Stuur onderwerpen in en deel de afleveringen die je boeiend vind met je collega’s. Ook is feedback altijd welkom, we horen het graag!