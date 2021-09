Microsoft sluit zich aan bij Open Infrastructure Foundation

Microsoft wil als nieuwste lid van de Open Infrastructure usecases, hybride cloud en 5G stimuleren, met behulp van open source-technologieën OpenStack en Airship.

De meerjarige verbintenis is “de nieuwste stap van Microsoft om een ​​levendig en divers ecosysteem van open source te ondersteunen,” reageert Microsoft. Door het lidmaatschap zal het “de belangen van onze telecomklanten in de OpenStack- en de bredere OpenInfra-gemeenschap vertegenwoordigen, actief bijdragen aan verschillende OpenInfra-projecten en zoeken naar mogelijkheden om OpenInfra-projecten te integreren in de Microsoft Azure-productroadmap.”

Internationaal open

De meer dan 60 organisaties die lid zijn van de OpenInfra Foundation hebben als missie om open source-communities te bouwen die software schrijven voor productie. Andere Platinumleden zijn bijvoorbeeld Ant Group, Ericsson, Facebook, FiberHome, Huawei, Red Hat, Tencent en Wind River. Projecten van de organisatie omvatten Airship, Kata Containers, OpenInfra Labs, OpenStack, StarlingX, Zuul en sinds kort ondersteunt het ook het Magma 5G-project.

“Microsoft sluit zich aan bij deze inspanning om het volgende decennium van open infrastructuurtechnologie te ondersteunen, omdat de hybrid cloud een belangrijk onderdeel is van ons technologieportfolio,” vertelt het bedrijf. “Wij geloven in een verscheidenheid aan clouds: public en private, van hyperscale tot edge, elk afgestemd op de unieke workloads die onze klanten moeten leveren en die wij niet kunnen doen zonder open source.”

OpenStack- en OpenInfra-dagen

De leden organiseren veel OpenStack- en OpenInfra Days-evenementen en meetups, waarbij honderden IT-managers, cloudoperators en technologieproviders samenkomen om over cloud, edge, AI/ML en meer te praten.

Van 18 tot en met 22 oktober is er de Project Teams Gathering, een op ontwikkelaars gericht online evenement. Daar kunnen ontwikkelaars elkaar ontmoeten, om “ideeën uit te wisselen, plannen te maken, prioriteiten te stellen, werk toe te wijzen, samen te werken in verschillende open source-projecten en vooruitgang te boeken bij kritieke, veelvoorkomende problemen.”