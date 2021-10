NetApp introduceert Astra Data Store, stapt weg van block storage

Met de nieuwe, merkeigen Kubernetes data store hoopt NetApp het gebrek aan Kubernetes-native file storage-diensten met gedeelde toegang én ondersteuning van zowel containers als VM’s op te vangen.

De lancering van Astra Data Store geldt als volgende stap van NetApps uitbreiding in het Kubernetes-domein. Zeven maanden terug introduceerde de storagegigant NetApp Astra Control. Sindsdien biedt Astra Control een reeks tools voor het de uitvoering en het beheer van Kubernetes app snapshots, backups, replicaties en cloning

In augustus 2021 maakte NetApp de opvolging van Trident bekend. De veelgebruikte storage orchestrator voor Kubernetes en Docker containers zag in 2016 het daglicht en wordt sinds augustus 2021 door NetApp onderhouden onder naam van NetApp Astra Trident.

Met de vandaag aangekondigde Astra Data Store beoogt NetApp de introductie van een effectiever alternatief voor de block storage-basis waar de meeste Kubernetes-native data stores op draaien.

Aankomende Astra Data Store

NetApp stelt dat de meeste Kubernetes-applicaties ontworpen zijn voor de gebruikmaking van file services met gedeelde toegang. De meeste Kubernetes native data stores zijn daarentegen op block storage gebaseerd, wat regelmatige omvorming van applicaties vergt.

Astra Data Store verkiest file boven block storage om een natuurlijker samengaan met de gemiddelde Kubernetes-applicatie te bereiken. NetApp belooft een een standaard NFS (Network File System) data store voor containers én VM’s, met de schaalbaarheid die we van de cloud gewend zijn.

De datum van een volledige, eerste release is op het moment van schrijven onbekend. Een woordvoerder van NetApp meldt dat de preview van Astra Data Store in de komende maanden per aanvraag beschikbaar wordt gemaakt.