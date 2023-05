NetApp kondigt een reeks nieuwe producten en programma’s aan. Het bedrijf introduceert een nieuwe productlijn genaamd NetApp ASA (All-Flash SAN Array), voor block storage dat databeschikbaarheid voor 99,9999 procent garandeert. Daarnaast kunnen klanten rekenen op een uitgebreide herstelgarantie op ransomware-aanvallen.

Block storage is momenteel de snelste storage-oplossingen voor organisaties met mission critical-workloads. Deze vorm van opslag is uiterst schaalbaar en robuust. Data wordt in blocks verdeeld en zo efficiënt mogelijk verdeeld op een SAN (storage area network). Eerder hebben we al grote aankondigingen gezien op dit gebied van HPE en Pure Storage; meer dan genoeg innovatie op dit gebied dus.

Het gaat in dit geval om een wezenlijk andere aankondiging: daar waar HPE en Pure Storage block en file storage samen hebben gevoegd in één appliance, gaat het bij NetApp om een optimalisering van block storage zelf. Het bedrijf haalt een aantal problemen aan die momenteel de IT-sector onder druk zetten. Denk aan de toenemende complexiteit van IT-omgevingen, duurzaamheidskwesties en de groei van cyberdreigingen.

“In een steeds complexere wereld zijn organisaties op zoek naar eenvoud en beveiliging als basis”, zegt Joost van Drenth, Senior Manager Solutions Specialist/Field CTO bij NetApp. “NetApp’s leiderschap in storage technologie helpt klanten bij het oplossen van data storage uitdagingen met operationele eenvoud op schaal en ingebouwde beveiliging om ransomware bedreigingen te beheren en te herstellen. Daarnaast helpt het klanten bij Flash storage ondersteund door gegarandeerde efficiëntie om duurzaamheids- en besparingsdoelstellingen te halen of te overtreffen.”

Active-active

De aankondiging van NetApp omtrent ASA borduurt voort op de drang naar efficiëntie en betrouwbaarheid. Infrastructuursilo’s zouden verleden tijd moeten zijn, waardoor omgevingen met gestructureerde en ongestructureerde data versimpeld worden. Het bedrijf belooft continue datatoegang met de zogeheten ‘6-negens-garantie’: 99,9999 procent zekerheid dat je als organisatie bij je data kunt komen. Dit wordt bewerkstelligd door de symmetrische active-active architectuur van ASA: dit houdt in dat er constant achtervang is voor je data. Met andere woorden: een andere plek staat per direct gereed als de primaire locatie om wat voor reden dan ook uitvalt.

Een ander belangrijk punt dat NetApp met ASA aanstipt, is dat van duurzaamheid. De oplossing zou tot wel 50 procent minder stroomverbruik en CO2-uitstoot moeten realiseren dan de concurrentie.

Ransomware-garantie

Wat betreft de zogeheten NetApp Ransomware Recovery Guarantee leunt het bedrijf op zelfvertrouwen. De eigen ONTAP-service zou automatisch schadelijke bestandstypen tegenhouden, kwaadwillenden blokkeren en fraudebestendige snapshots aanbieden. Herstel van een ransomware-aanval zou “binnen enkele minuten” moeten kunnen plaatsvinden. Als dit alles toch tot dataverlies leidt, biedt NetApp compensatie, maar onder specifieke voorwaarden waar het nog niet veel details over loslaat. Het bedrijf is niet de eerste die dergelijke garanties biedt. Zo kwam Rubrik in 2021 met een garantiemodel dat tot wel 4,3 miljoen euro dekt. Bij NetApp is er geen bedrag bekend.

Naast deze twee voornaamste aankondigingen meldt NetApp dat ONTAP One breder beschikbaar wordt. Ook krijg ONTAP een nieuwe versie die beter tegen ransomware beschermt en het beheer van geconsolideerde workloads verbetert. Ook zijn StorageGRID en NetApp Advance uitgebreid en verbeterd.