NetApp lanceert Astra voor databeheer voor Kubernetes-workloads

NetApp heeft eindelijk zijn langverwachte complete beheerde en als SaaS-oplossing geleverde datamanagementsuite voor Kubernetes-workloads NetApp Astra gepresenteerd. Bedrijven moeten hiermee nog makkelijker, simpeler, flexibeler en veiliger applicaties uitrollen en ontwikkelen.

De lancering van de oplossing NetApp Astra is eigenlijk de grote finale van het Project Astra, waarover we vorig jaar al uitgebreid schreven. Met Project Astra richtte NetApp zich op het ontwikkelen van oplossingen die storage en datadiensten moesten combineren met het ‘standaard’ containerorkestratieplatform Kubernetes. NetApp gaat zich net als andere techbedrijven steeds meer richten op dit platform.

Functionaliteit

Concreet moet NetApp Astra functionaliteit als backup, cloning, disaster recovery, data lifecyclebeheer, dataoptimalisatie, compliance en security in één klap met de voordelen die het containerorkestratieplatform Kubernetes brengt, samenvoegen. Denk in dit laatste geval aan het makkelijker, sneller en flexibeler ontwikkelen, verplaatsen en uitrollen van applicaties naar diverse (multicloud)omgevingen.

Het via SaaS geleverde NetApp Astra is hiervoor een compleet beheerde dienst die container beschermt, herstelt en naar de diverse gewenste (multicloud)omgevingen verplaatst. Hiermee hoeven klanten niet meer te denken aan het downloaden, installeren, beheren en upgraden van de hiervoor benodigde software.

Klanten registeren hun Kubernets clusters bij NetApp Astra. De dienst ontdekt vervolgens automatisch alle applicaties die in de clusters draaien en stelt daar storage en storage classes in. Hiervoor gebruikt de tool een andere NetApp-oplossing; NetAppTrident storage orchestrator. Vervolgens kunnen klanten naar wens van bepaalde diensten gebruikmaken.

NetApp Astra-diensten

Onder deze diensten met toegevoegde waarde vallen op dit moment dataprotectie, disaster recovery en portabiliteit van op Kubernetes gebaseerde containerapplicaties. Voor data protectie wordt de data beschermd via snapshots. Disaster recovery is mogelijk met behulp van een zogenoemde ‘application-aware’ back-up. Op deze manier worden back-ups naar een Kubernetes-cluster gestuurd zie zich in dezelfde of in een andere cloudregio bevindt. Met behulp zogenoemde ‘actieve clones’ is de portabiliteit of migratie van applicaties verzekerd. Hiermee kunnen complete applicaties, inclusief alle data, naar ieder Kubernetes-cluster worden gemigreerd, onafhankelijk van de afstand waar dit cluster zich bevindt.

Alleen nog Google Cloud

NetApp Astra is op dit moment nog alleen beschikbaar voor het ondersteunen van Kubernetes-containers die op GKE-clusters in Google Cloud worden gehost. De compleet beheerde Cloud Volumes Service (CVS) for Google Cloud-dienst van NetApp functioneert hierbij als de persistent storageleverancier.

NetApp kondigt wel aan binnenkort de ondersteuning voor Microsoft Azure-, AWS- en on-premisesomgevingen toe te voegen.

