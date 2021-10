Belgisch Sigma Conso overgenomen door Prophix

De Belgische financiële softwarespecialist Sigma Conso komt in handen van de Canadese branchegenoot Prophix. Met de overname kunnen beide bedrijven hun strategie versnellen.

De overname van Sigma Conso, waarvan geen details bekend zijn gemaakt, is het resultaat van gesprekken over een strategische samenwerking. Tijdens de gesprekken bleek er een goede klik tussen beide bedrijven te zijn en bleken ook de commerciële markten van beide bedrijven elkaar goed aan te vullen. Aangezien Prophix een groter bedrijf is dan Sigma Conso, lag daarom een overname voor de hand.

Aanvullende portfolio’s

Het Belgische bedrijf richt zich vooral op het ontwikkelen van cloudgebaseerde software voor financiële afdelingen van bedrijven, onder meer voor rapportage en consolidatie. Het Canadese Prophix is gespecialiseerd in cloudgebaseerde software-oplossingen voor het opmaken van budgetten en financiële voorspellingen. Alle 70 werknemers van het Belgische bedrijf stappen integraal over en er wordt op korte termijn gewerkt aan Europese uitbreiding.

Hoofdaandeelhouder Fortino stapt uit

De overname is de tweede grote gebeurtenis voor Sigma Conso in anderhalfjaar. Medio 2020 kreeg de financiële softwarespecialist een nieuwe hoofdaandeelhouder in de vorm van investeringsmaatschappij Fortino. Deze durfkapitalist steunt de overname, maar stapt wel helemaal uit. Voor de toekomst maakt dit niet echt uit, aangezien Prophix ook een investeringsmaatschappij, Hg Capital, als hoofdaandeelhouder heeft.