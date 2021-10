Microsoft profiteert afgelopen kwartaal volop van cloudaanbod

Microsoft boekt vooral omzet met zijn cloudaanbod, zo blijkt uit recente kwartaalcijfers. In dit kwartaal was de cloud business verantwoordelijk voor het grootste deel van de totale omzet.

De techgigant boekte het afgelopen kwartaal een totale omzet van 40 miljard euro (45,3 miljard dollar). Dit was bijna een kwart, 22 procent, meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst bedroeg ongeveer 18 miljard euro (20,5 miljard dollar).

Volgens CEO Satya Nadella zijn de gunstige kwartaalresultaten vooral het gevolg van de toenemende digitalisering. Steeds meer bedrijven, van groot tot klein, digitaliseren hun werkprocessen en gebruiken daarvoor het liefst cloudgebaseerde diensten.

Sterke groei van de cloudomzet

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Intelligent Cloud-diensten van Microsoft de beste resultaten leverden. Dit marktsegment, dat onder meer diensten als Azure en GitHub omvat, boekte een omzet van in totaal ongeveer 15 miljard euro. Dit was een toename van 31 procent.

Public cloudomgeving Azure wist zijn omzet te verdubbelen. Volgens experts is dit een gevolg van de toenemende afhankelijkheid van bedrijven van de public cloudomgeving en Microsoft Teams voor het aansturen van hun werknemers op afstand. Ook droegen volgens de experts de cloudgebaseerde securitydiensten voor zero-trust en passwordless log-in bij aan de groei.

Overige diensten en producten

De omzet uit software en andere diensten van Microsofts Productivity and Business Processes-afdeling waaronder Dynamics 365, Office 365 en LinkedIn, nam ook toe. Dit bedrijfsonderdeel wist een omzet van bijna 13 miljard euro (15,04 miljard dollar) in de boeken bij te schrijven.

Het bedrijfsonderdeel More Personal Computing, met onder meer Windows, diverse devices en gaming-producten, boekte een omzet van ruim 11 miljard euro. De belangrijkste component hier was het OS Windows dat vaker werd verkocht aan computerfabrikanten dan verwacht.

Voor de het tweede fiscale kwartaal van 2022 verwacht de techgigant een blijvende groei van de omzet. Volgens Microsoft moet die in Q2 2022 gaan uitkomen op een totaal van 43,27 miljard euro.

