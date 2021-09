Techzine Talks bespreekt de Windows 365 Cloud PC

In deze nieuwe aflevering van Techzine Talks duiken we in de wereld van VDI. Microsoft’s nieuwste poging om die markt in handen te krijgen is middels de Windows 365 Cloud PC, onze experts praten erover en vergelijken het met onder meer Azure Virtual Desktop, voorheen Windows Virtual Desktop. Wat is het nu precies en hoe verschilt het allemaal van elkaar? Maar ook, hoe zit het met beheer, onderhoud en patching?

Je werknemers niet langer vanaf hun eigen desktop of laptop laten werken, maar ze allemaal remote laten inloggen op een server waar hun werkplek staat. Het klinkt voor sommige wat omslachtig, maar door alle werkplekken centraal in een datacenter te brengen, kan je qua security het zogenaamde attack surface verkleinen. Het is simpelweg eenvoudiger te beveiligen. Je hebt als bedrijf ook meer controle over de data waarmee gewerkt wordt, iets dat in sommige industrieën zeer welkom is.

Dit is overigens niet nieuws, dit kennen we al jaren onder de naam VDI. In de VDI-markt lopen enkele grote spelers rond, zoals Citrix, VMware en sinds een aantal jaar ook Nutanix. Microsoft is zich de afgelopen jaren ook meer gaan mengen in die markt. Eerst met Windows Virtual Desktop (WVD), en daarna met Azure Virtual Desktop (naamswijziging). Nu is dat de Windows 365 Cloud PC bijgekomen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En wat wil Microsoft nu precies met Windows 365 Cloud PC. Daar proberen we antwoord op te geven.

