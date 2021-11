HP maakt samenwerken aan high-performance workloads makkelijker

HP komt met nieuwe softwareoplossingen voor op afstand samenwerken aan of binnen cloudgebaseerde high-performance workloads. Ook introduceert de techgigant een speciale data science softwarestack voor Linux-workflows.

HP wil gebruikers in staat stellen op afstand de benodigde software te gebruiken voor intensieve grafische of veel rekenkracht vereisende werkzaamheden. Hiervoor zet het onder meer Teradici CAS in, om veilig toegang te krijgen tot cloudomgevingen en virtuele machines. De ZCentral Remote Boost-oplossing beidt op zijn beurt toegang tot de prestaties van lokale workstations. Hierdoor krijgen gebruikers vanaf iedere locatie toegang tot hun benodigde krachtige software en maakt het niet uit welk device zij daarvoor gebruiken. Of dit nu pc’s, thin clients, Chromebooks of tablets zijn.

De softwareoplossing wordt aangeboden als een cloudgebaseerd abonnement voor ongeveer 210 euro (240 dollar) voor een jaar. De oplossing moet eind dit jaar beschikbaar komen.

Samenwerking met Nvidia

HP gaat ook samenwerken met Nvidia voor het realiseren van meer samenwerkingsoplossingen en ontwerpdiensten voor creatievelingen. Hiervoor worden de Z-workstations gecombineerd met de HP Teradici CAS remote-software en Nvidia Omniverse Enterprise. Dit moet een platform opleveren dat samenwerking, realtime gelijktijdig samenwerken en bijna echte simulatierealiteit moet waarmaken voor ontwerpers.

Ontwerpers kunnen bijvoorbeeld met het platform makkelijker samenwerken voor 3D-workflows en -omgevingen, omdat het platform het probleem van aanwezig zijn op één locatie weghaalt. Ontwerpers kunnen zo in realtime vanuit meerdere locaties wereldwijd samenwerken aan ontwerpen op basis van de Unreal Engine van Epic Games of de 3D-software van Revit of Rhino. HP ondersteunt hiervoor onder meer het gebruik van endpoints en applicaties op basis van meerdere besturingssystemen. Nvidia brengt via Omniverse multi-application-ondersteuning binnen.

Ontwerpers krijgen nu bij de aankoop van een HP Z-workstation een drie maanden durende gratis trial van de Nvidia Omniverse Enterprise-oplossing. Deze trial bestaat uit twee Creator-licenties, vier Nucleus-licenties en tien Reviewer-licenties. Ook krijgen zij een drie maanden durende trial van de HP Teradici CAS-software.

WSL 2-software voor data scientists

HP breidt ook zijn HP Z-workstationoplossingen voor data science verder uit. De techgigant heeft onlangs hiervoor een speciale softwarestack voor Linux in combinatie met Nvidia GPU’s gelanceerd. Met de HP Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2)-software en de Nvidia GPU’s kunnen data scientists een ontwikkelomgeving bouwen voor het versnellen van hun workflows. Bovendien biedt deze omgeving dan de benodigde security en beheermogelijkheden.

De software richt zich vooral op het maken van Linux Ubuntu-omgevingen voor Windows. Hiermee kunnen zij direct een Ubuntu-omgeving opstarten, zonder daarvoor het bestaande OS te moeten verlaten. Dus rebooting of het draaien van virtuele machines zijn overbodig.

De Nvidia GPU’s maken het mogelijk bijvoorbeeld complexe Ubuntu workflows direct op een Windows-device te draaien. Verder biedt WSL 2 alle prestaties, file system-toegang, systeemcompatibiliteit en GPU-acceleratie die nodig is voor het uitvoeren van data-intensieve werkzaamheden, zoals het trainen van AI-modellen en het toepassen van machine learning.

De WSL 2-software is op bepaalde HP Z-workstations voorgeïnstalleerd en toegankelijk gemaakt. Gebruikers kunnen de mogelijkheden direct ot-of-the-box gebruiken.