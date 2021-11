T-Systems opent tweede Open Telekom Cloud-node in Nederland

De Duitse cloudaanbieder T-Systems heeft onlangs een tweede node voor zijn Open Telekom Cloud geopend in een datacenter van NorthC in Almere. Hiermee wil T-Systems Nederlandse zakelijke klanten een beter Europees alternatief aanbieden voor de grote drie Amerikaanse public clouds.

T-Systems, een dochterbedrijf van de grote Duitse telecomoperator en IT-dienstverlener Deutsche Telekom, heeft onlangs een tweede node voor zijn Open Telekom Cloud (OTC) public cloudomgeving geopend. De node bevindt zich in een datacenter van co-locatieaanbieder NorhtC in Almere en is naast de tweede Nederlandse node ook de tweede node buiten Duitsland. De andere Nederlandse node bevindt zich in een datacenter in Aalsmeer.

De node heeft een oppervlakte tot 825 vierkante meter en beschikt over duizend servers, 400 switches en firewalls en bestaat uit 30.000 virtuele CPU’s. De OTC-node draait op OpenStack.

Locatie dichtbij AMS-IX

Volgens T-Systems is de locatie voor de tweede Nederlandse OTC-node in Almere gekozen vanwege de nabijheid van de AMS-IX. Beide Nederlandse nodes staan in verbinding met de twee Duitse nodes van de Open Telekom Cloud in Biere en Maagdenburg en zijn ook de back-up van deze Duitse nodes.

De locatie dichtbij de AMS-IX geeft T-Systems toegang tot veel internationale verbindingen. Dit is van groot belang, aangezien de Duitse cloudaanbieder met zijn OTC graag een Europees alternatief wil vormen voor de diensten en infrastructuur voor de zakelijke markt van de grote drie Amerikaanse public cloudaanbieders; AWS, Google Cloud en Microsoft Azure. T-Systems werkt met zijn OTC ook samen in het pan-Europese cloudinitiatief GAIA-X.

Alternatief voor grote drie public clouds

Met meer aanwezigheid in Nederland hoopt de Duitse aanbieder dan ook meer Nederlandse zakelijke klanten over te halen een Europees alternatief te gebruiken. Volgens T-Systems zijn belangrijke voordelen van het gebruik van OTC onder meer dat geen data met overheden worden gedeeld en dat de hele OTC-omgeving vanzelfsprekend aan de Europese GDPR wet- en regelgeving voldoet. Vooral zou dit interessant zijn voor de publieke sector volgens T-Systems.