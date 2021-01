‘Deutsche Telekom overweegt verkoop T-Mobile Nederland’

Deutsche Telekom lijkt zich voor te bereiden op een verkoop van de Nederlandse T-Mobile-tak. Het bedrijf heeft als doel om in elk land waar het actief is in de top 2 grootste internetproviders te komen, maar dit blijkt in Nederland niet haalbaar.

Het gerucht stamt van het Financieel Dagblad, dat bronnen in de telecomsector en in de bancaire wereld citeert. De bronnen schatten dat de verkoop tussen de 4 en 5 miljard euro moet opleveren, waarmee het de grootste Nederlandse telecomdeal in jaren wordt.

Vaste verbindingen

T-Mobile is een snelgroeiende telecomprovider in Nederland. Het is één van de drie providers die een eigen mobiele netwerk hebben en biedt sinds 2016 ook vaste telecomverbindingen aan. Dit gebeurde nadat Vodafone samenging met Ziggo en daarvoor zijn vaste diensten moest verkopen. Zo veranderde Vodafone Thuis in T-Mobile Thuis.

Vlak voor deze overname overwoog Deutsche Telekom ook al T-Mobile te verkopen, maar wist daar niet het gewenste bedrag van 3 miljard euro voor op te halen. Sindsdien zet T-Mobile hard in om marktaandeel te veroveren op de thuismarkt door hard in prijs te concurreren en een eigen glasvezelnetwerk aan te leggen. Ook heeft het bedrijf in de afgelopen jaren Tele2 en Simpel overgenomen.

Overname KPN?

Toch gaat de groei op de thuismarkt in de ogen van Deutsche Telekom niet snel genoeg. Dat bedrijf mikt erop om op nummer 1 of 2 te staan in marktaandeel, wat in Nederland lastig is, aangezien KPN en Ziggo bijna een duopolie hebben. Volgens het FD gaan er geruchten rond dat Deutsche Telekom na eventuele verkoop van T-Mobile in plaats daarvan KPN zou willen overnemen.

Daarmee zou het niet het enige bedrijf zijn met een oogje op KPN. In 2019 ging er een gerucht rond dat het Canadese bedrijf Brookfield Asset Management KPN over wou nemen. Hiervan is uiteindelijk niets terechtgekomen. Eind 2020 ontstond er een nieuw gerucht, ditmaal met een potentiële koper uit Zweden. EQT, die ook al glasvezelspecialist Delta in handen had, speelde met het idee om KPN in handen te krijgen.

Private investeerders

Deutsche Telekom zou erop mikken om T-Mobile te verkopen aan private investeerders. Een verkoop aan Vodafone of KPN zou leiden tot protest van mededingingsautoriteiten, maar er is genoeg interesse vanuit de hoek van private equity. Telecomproviders zijn immers vrij crisisbestendig en veel investeerders zitten momenteel op een berg geld waar ze vanaf moeten.

Een bron van het FD claimt dat een dergelijke investeerder er wijs aan zou doen om een mogelijke overname van T-Mobile te combineren met een glasvezelspecialist als Delta Fiber of Eurofiber. Dit zou bijdragen aan een snellere groei van het eigen netwerk van T-Mobile.