Deutsche Telekom wil T-Mobile Nederland verkopen voor 4,5 miljard euro

Moederbedrijf Deutsche Telekom is begonnen met de verkoop van de Nederlandse telecomoperator T-Mobile Nederland. De dochteronderneming moet 4,5 miljard euro opleveren. Inmiddels zouden zich al enkele gegadigden hebben gemeld.

Het was al enige tijd bekend dat Deutsche Telekom T-Mobile Nederland in de etalage heeft gezet, maar de daadwerkelijke verkoop is nu echt begonnen, bericht Bloomberg. De Duitse telecomgigant heeft in samenwerking met zakenbank Morgan Stanley inmiddels al informatie opgestuurd naar mogelijke geïnteresseerde partijen. Deze maand moeten de eerste biedingen worden uitgebracht. De waarde van de Nederlandse mobiele operator wordt op 4,5 miljard euro geschat.

Private investeerders

Inmiddels zou de verkoop van T-Mobile Nederland al de aandacht hebben getrokken van potentiële kopers. Bloomberg noemt vooral investeringsmaatschappijen waaronder Apax Partners, Apollo Global Management, BC Partners, Providence Equity Partners en Warburg Pincus.

Opvallend is dat geen enkele andere grote (mobiele) operator in Europa, zoals bijvoorbeeld Telefónica, in de Nederlandse telecomoperator is geïnteresseerd. Ook het Franse Orange ziet blijkbaar geen heil in een terugkeer naar de Nederlandse mobiele en vaste telecommarkt. Zelfs niet nu T-Mobile naast het mobiele segment ook steeds meer vaste voet aan de grond krijgt in de vaste markt door grootschalig glasvezel uit te rollen.

Meerdere malen in de etalage

Moederbedrijf Deutsche Telekom heeft jarenlang getwijfeld over een verkoop van T-Mobile Nederland. De telecomoperator stond al recent een keer eerder in de etalage, maar toen werd het toch weer van de markt gehaald. Deze keer lijkt een verkoop echter onvermijdelijk. Deutsche Telekom wil zich met zijn operator-activiteiten alleen gaan richten op de Duitse thuismarkt, Scandinavië en de Baltische staten.

Tip: ‘Deutsche Telekom overweegt verkoop T-Mobile Nederland’