Deutsche Telekom verkoopt Nederlandse T-Mobile-zendmasten

Deutsche Telekom heeft een overeenkomst gesloten met het Spaanse bedrijf Cellnex voor de verkoop van alle T-Mobile-zendmasten in Nederland. Cellnex neemt het beheer van de zendmasten voortaan op zich.

De Nederlandse tak van Cellnex krijgt met de deal alle 3150 zendmasten van Telekom Infra in handen. Samen met de 984 masten die Cellnex al had, wordt het totale netwerk dan 4314 masten groot. Daarmee wordt het het grootste mobiele netwerk binnen Nederland.

De verkoop van de zendmasten gaat gepaard met een ingewikkelde financiële constructie. Deutsche Telekom en Cellnex starten samen een fonds, genaamd Digital Infrastructure Vehicle (DIV). Dit fonds dient als een middel om de deal te faciliteren. Uiteindelijk ontstaat hieruit het bedrijf Cellnex NL, wat voor 62 procent in handen komt van Cellnex en voor 38 procent van Deutsche Telekom wordt. Bovendien betaalt Cellnex 250 miljoen euro aan Deutsche Telekom.

Cellnex belooft te blijven investeren in het nieuwe netwerk. Het bedrijf zet hiervoor 200 miljoen euro opzij. T-Mobile behoudt een 15-jarige overeenkomt voor toegang tot het netwerk, met mogelijkheden om dit te verlengen.

Geruchten verkoop T-Mobile

Er gaan de laatste tijd geruchten rond dat Deutsche Telekom overweegt om de T-Mobile Nederland in de verkoop te zetten. Het bedrijf had namelijk de intentie om de grootste of één-na-grootste telecomprovider in Nederland te worden, maar doordat Ziggo en KPN vrijwel een duopolie op de vaste markt hebben, krijgt het bedrijf daar geen voet aan de grond. In de mobiele markt is T-Mobile na overnames van Tele2 en Simpel wel de grootste provider.

Of de geruchten van een mogelijke verkoop van T-Mobile te maken heeft met de verkoop van de zendmasten, is niet bekend.