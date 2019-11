‘Deutsche Telekom overweegt T-Mobile Nederland te verkopen’

Telecombedrijf Deutsche Telekom zou overwegen om zijn Nederlandse dochterbedrijf T-Mobile te verkopen. Reden is dat het Duitse bedrijf flink wat schulden heeft opgelopen, die het met de verkoop van een bedrijfsonderdeel flink kan verminderen.

Het nieuws werd door anonieme bronnen gedeeld met Manager-magazin. Het Duitse medium schrijft dat T-Mobile Nederland strategisch gezien ‘weinig relevant’ is, omdat het geen uitgebreid vast netwerk heeft.

Een eventuele verkoop moet helpen met de verlaging van de schuldenlast van Deutsche Telekom. Die is opgelopen tot bijna 80 miljard euro. Analist Konrad Zomer van de ABN Amro zegt tegenover RTL Z ook dat T-Mobile hier een voor de hand liggende kandidaat kan zijn. “Het is een hapklare brok.”

Verkopen of naar de beurs?

De vraag is alleen aan wie T-Mobile dan verkocht kan worden. Waarschijnlijk is dat niet KPN of VodafoneZiggo, omdat er dan nog maar twee telecombedrijven overblijven in Nederland. Een toezichthouder geeft daar waarschijnlijk geen toestemming voor.

Het kan wel zo zijn dat T-Mobile aan een buitenlandse partij verkocht wordt, bijvoorbeeld een private equity-bedrijf. Een andere optie die Deutsche Telekom zou onderzoeken, is om T-Mobile zelfstandig naar de beurs te brengen.

Fusie met Tele2

T-Mobile bestaat tegenwoordig uit twee bedrijven, die nog steeds verder geïntegreerd worden. Dat tweede bedrijf is Tele2, dat vorig jaar werd overgenomen voor 190 miljoen euro. De fusie werd in januari dit jaar afgerond.

Ook bij die fusie waren er al zorgen over een gebrek aan concurrentie op de Nederlandse telecommarkt. Er zijn nu namelijk nog maar drie aanbieders in Nederland met een eigen netwerk. De Europese Commissie wilde in eerste instantie dan ook geen toestemming geven voor de fusie.

De Europese Commissie ging overstag na beloftes van T-Mobile. De provider wil bijvoorbeeld een landelijk 5G-netwerk op gaan zetten en versneld glasvezel uitrollen. De uitrol van glasvezel werd dit jaar al gestart in Den Haag.