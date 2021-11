HP gaat IGEL OS in meerdere thin clients meeleveren

IGEL sluit een samenwerkingsovereenkomst met HP. De laatstgenoemde fabrikant voegt IGEL OS als geïntegreerde besturingssysteemoptie toe aan een reeks thin client pc’s.

IGEL ontwikkelt een op Linux gebaseerd besturingssysteem. Het zogeheten IGEL OS draait in de praktijk op de endpoints van organisaties wiens business software grotendeels vanuit de cloud wordt geleverd. Daaronder vallen thin clients. Om de prijs laag te houden wordt de kracht van een thin client nadrukkelijk beperkt tot een minimum. Het benodigde vermogen voor een applicatie of workload kan immers evengoed uit de cloud komen. Daarop spitst het ontwerp van IGEL OS zich toe. Het besturingssysteem is ontworpen om een endpoint met een cloudomgeving te verbinden, zonder de endpoint onnodig veel te belasten.

Nu maakt IGEL een overeenkomst met HP bekend. IGEL OS is gecertificeerd voor drie verschillende thin clients van HP: de t430, t540 en t640. Dat betekent dat IGEL OS als vaste integratie met de thin clients meegeleverd kan worden. De optie is per direct verkrijgbaar bij partners en distributeurs van thin clients van HP.

Vraag en aanbod

Volgens de organisatie kwam de samenwerking tot stand in reactie op de vraag van diverse klanten die reeds met HP’s thin clients en IGEL OS werkten. Zorgretailers en banken worden door een woordvoerder genoemd. De certificering van IGEL OS voor de HP t430, t540 en t640 stelt hen in staat om IGEL OS direct bij de aankoop van een thin client te laten installeren.