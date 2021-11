AWS introduceert IPv6-only voor virtuele private cloudomgevingen

AWS heeft een nieuwe dienst geïntroduceerd waarmee klanten virtuele private cloud (VPC)-omgevingen kunnen aanmaken met alleen IPv6-adressen. Dit zou vooral handig zijn voor workloads en applicaties die veel IP-adressen gebruiken.

VPC-omgevingen zijn in public cloudomgevingen vrijwel altijd in een dual-stack-mode beschikbaar. Het betekent dat de omgevingen zowel de oude IPv4- als de nieuwere IPv6-adressen ondersteunen. AWS brengt daar nu verandering in en introduceert voor VPC-omgevingen een (sub)dienst die alleen IPv6-adressen ondersteunt

Het voordeel van een iPv6 subnet in een VPC is, volgens de public cloudgigant, dat het kan worden gebruikt voor workloads of applicaties die een groot aantal IP-adressen nodig hebben. Denk hierbij aan containers of serverless applicaties. Elk afzonderlijk IPv6 subnet in een AWS VPC kan tot tien triljoen IP-adressen bieden in een /64 Classless Inter-Domain Routing (CIDR)-range.

Enig nadeel is wel dat de EC2-instances die op IPv6-only subnets worden aangemaakt, verplicht moeten draaien op de eigen Nitro-hypervisor en netwerkkaart. Wel levert het meer prestaties en security op.

IPv6 subnets wel handig?

Of het aanmaken van een IPv6 subnet in een VPC nu echt handig is, valt nog te bezien. Vooral voor clients die alleen op een IPv4-netwerk werken. AWS geeft aan dat beheerders hiervoor een aantal extra complexe handelingen moeten uitvoeren, maar dat een IPv6 subnet uiteindelijk wel kan worden gebruikt.

Verder zou het nog onduidelijk zijn hoe conflicten tussen IPv4- en IPv6-adressen worden voorkomen. Wel geeft de dienst hardwareleveranciers en ontwikkelaars de garantie dat hun toepassingen en oplossingen ook via IPv6 werken.

Voorloper

Met de dienst voor alleen IPv6 loopt AWS voor op concurrenten Google Cloud en Microsoft Azure. Deze public cloudaanbieders bieden dual-stack aan, maar zijn nog niet zover met het aanbieden van IPV6-only.

AWS geeft aan dat de dienst per direct gratis beschikbaar is in alle publieke AWS-regio’s en de diverse AWS GovCloud-omgevingen in de Verenigde Staten. Ook is de dienst beschikbaar in de AWS China (Beijing)-regio die door Sinnet wordt uitgevoerd en de AWS China (Ningxia)-regio die door NWCD wordt uitgevoerd.