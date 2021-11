‘Software AG wil zichzelf verkopen’

Het Duitse Software AG bekijkt of het zichzelf kan verkopen. Mogelijk tonen investeringsmaatschappijen interesse.

Eventuele overnamegesprekken van Software AG zouden zich in een pril stadium bevinden, aldus bronnen van Bloomberg. Als reden voor de mogelijke verkoop van het bedrijf wordt genoemd dat Software AG nieuwe strategische opties overweegt.

Verkoop aan private equity

Het is niet duidelijk of het bedrijf wordt overgenomen door een concurrent of door private equity-partijen. Wel zouden private equity-bedrijven volgens Bloomberg de meeste kans hebben, aangezien durfinvesteerders dit jaar al flink op het overnamepad zijn in Duitsland. Partijen als Software AG zijn populair bij private equity-investeerders, omdat zij over het algemeen een stabiele stroom aan omzet opleveren.

Voor een deal is in ieder geval de goedkeuring nodig van de Software AG Foundation die 30 procent van de aandelen in handen heeft.

Waarde Software AG

Software AG is een leverancier van onder meer software-integratie-oplossingen en IoT-oplossingen en -toepassingen. Tot en met de maand september van dit jaar boekte het bedrijf een stabiele omzet van 599 miljoen euro. Dit was ongeveer evenveel als in dezelfde periode in 2020. De totale waarde van Software AG wordt op 2,6 miljard euro geschat.

Tip: Blue Prism voor 1,3 miljard euro overgenomen, private equity wil fusie