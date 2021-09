Blue Prism voor 1,3 miljard euro overgenomen, private equity wil fusie

Blue Prism komt voor ongeveer 1,3 miljard euro (1,5 miljard dollar) in handen van investeringsmaatschappij Vista Equity Partners. Dit blijkt uit een recente filing bij de beurs in Londen. De nieuwe eigenaar integreert de RPA-specialist in TIBCO Software, dat ook onder de private equity valt.

Robotic Process Automation is op dit moment een zeer interessante groeimarkt en overnames van vooral startups zijn aan de orde van de dag. Blue Prism is op basis van marktcapaciteit één van de grootste RPA-leveranciers. De overname door Vista Equity Partners betekent dat de vergaande consolidatie in het marktsegment nu ook de top heeft bereikt.

Zwaar weer

Reden voor de overname is, zo geeft de filing voor de beurs in Londen aan, dat Blue Prism de laatste tijd in zwaar weer zat. Het bedrijf kreeg te maken met ‘operationele en strategische tegenslag’. Op verzoek van de aandeelhouders heeft het bedrijf daarom gekeken wat de beste opties waren voor het verbeteren van de positie van de RPA-specialist. Een verkoop bleek hierbij de beste optie om het bedrijf een vastere basis te geven. De waarde van Blue Prism was al enige tijd flink gedaald.

De overname van Blue Prism heeft wel een ingewikkelde constructie. Officieel is Blue Prism aan een speciaal opgericht bedrijf verkocht: Bali Bidco. Investeerder Vista Equity Partners is indirect eigenaar van dit bedrijf. Uiteindelijk koopt de investeringsmaatschappij Blue Prism en stopt dit bedrijf in dataspecialist TIBCO Software.

Integratie met TIBCO Software

De integratie in TIBCO is voor Blue Prism niet ongunstig. Waar dit bedrijf zich vooral toelegt op cloudgebaseerde oplossingen voor databeheer, data analytics en data science, brengt Blue Prism RPA en dus meer automatiseringsopties mee. Beide bedrijven vullen elkaar dus goed aan om een compleet pakket voor zakelijke klanten te bieden.

Volgens Chairman en CEO Jason Kingdon van Blue Prism geeft de integratie met TIBCO de RPA-specialist veel voordelen. Nu kunnen meer producten worden aangeboden en kan Blue Prism gebruikmaken van de wereldwijde technologie en aanwezigheid van de dataspecialist. Verder krijgt Blue Prism zelf natuurlijk toegang tot meer kapitaal voor groei, productontwikkeling en wellicht andere overnames.

De overname van Blue Prism door Vista Equity Partners moet nog wel door de diverse toezichthouders worden goedgekeurd.

