AWS introduceert Graviton 3 chip en Tranium instances voor ML

Amazon Web Services heeft zijn jaarlijks AWS re:Invent conferentie afgetrapt met de openingskeynote. Hierin zijn al de nodige aankondigingen gedaan. Een van de belangrijkste aankondigingen dit jaar is ongetwijfeld de introductie van Graviton 3. Een nieuwe ARM gebaseerde chipset die nog meer prestaties kan leveren tegen lagere kosten en een lager stroomverbruik. Daarnaast introduceert AWS nieuwe instances voor zowel compute als het trainen van machine learning modellen.

De nieuwe Graviton 3 chip gaat er opnieuw voor zorgen dat menig AWS-klant zijn Intel gebaseerde instances gaat inruilen voor Graviton 3 gebaseerde instances. AWS beschikte met Graviton 2 al over een chip die de vloer kon aanvegen met de Intel Xeon datacenter chips, maar met Graviton 3 doet AWS er nog een schepje bovenop.

Graviton 3 is zo’n 25 procent sneller voor standaard gemiddelde workloads ten opzichte van Graviton 2. De chip kan floating point operations twee keer zo snel uitvoeren, ook cryptografie gaat twee maal zo snel. Ook met machine learning workloads kan Graviton 3 prima overweg, deze werken drie maal zo snel. Naast deze enorme prestatie winst ten opzichte van zijn voorganger, is de Graviton 3 ook veel energiezuiniger. De chip verbruikt maar liefst 60 procent minder energie dan Graviton 2. Deze chip gaat op korte termijn menig cloud workloads voorzien van rekenkracht, want AWS stelt ook wederom dat deze chip de beste prijs/performance biedt.

AWS zal de C7g instance beschikbaar gaan maken welke gebaseerd is op Graviton 3.

Bij Intel zal de introductie van de Graviton 3 minder positief worden ontvangen. Dit bedrijf heeft nog enkele jaren nodig om weer competitief te zijn en zal nu moeten toezien hoe nog meer workloads worden aangedreven door niet Intel gebaseerde chipsets.

Lees ook: AWS vervangt steeds meer Intel Xeon-chips met zelfgemaakte ARM-chips

AWS Inferentia chips

Vorig jaar introduceerde AWS de Tranium chip, een chip om machine learning modellen mee te trainen. Deze is nu beschikbaar gekomen via de Trn1 instance in EC2. Hiermee kan iedereen nu zijn machine learning modellen trainen. Het unieke aan deze Trn1 instance is dat die gecombineerde kan worden met tienduizenden instances om zelfs de meest complete machine learning modellen te trainen.

Lees meer over AWS Re:invent 2021