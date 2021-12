CupolaXS in Haarlem krijgt een AWS Cloud Lab

In januari gaat CupolaXS in Haarlem open. Dat is een innovatiecentrum met als doel om kleine en middelgrote organisaties met behulp van technologie verder te laten ontwikkelen en groeien. De cloud is uiteraard een belangrijke technologie om dit te bereiken. Voor dit onderdeel heeft CupolaXS de samenwerking gezocht met AWS. Er komt een AWS Cloud Lab in CupolaXS.

Het MKB is een belangrijke groep voor de Nederlandse economie, geeft Mike Rijkers, de MD van CupolaXS aan. Niet minder dan 71 procent van de beroepsbevolking is werkzaam in deze sector. Het is dus zonder enige twijfel belangrijk voor een vitale economie. Toch heeft het MKB het niet gemakkelijk op het gebied van innovatie. Dat is nu precies waar CupolaXS om de hoek komt kijken. CupolaXS (spreek uit als Cupola Access, niet als Cupola Extra Small), geeft het MKB namelijk de toegang tot de technologie waarmee een verschil gemaakt kan worden.

Het draait bij CupolaXS in de basis om het toegang geven tot verschillende zaken. Allereerst kun je er als MKB’er terecht als je op zoek bent naar nieuwe tools of software om je bedrijf beter in te kunnen richten. Je kunt er ook terecht voor het vergaren van kennis en je kunt er vooral ook veel opsteken van je peers. Het idee is dat je samen tot betere inzichten komt dan wanneer je dit alleen probeert. Je bent overigens niet alleen afhankelijk van je peers hiervoor. Het is onderdeel van een grotere community waar ook allerlei andere stakeholders onderdeel van uitmaken. Denk hierbij aan opleiders uit de regio, maar ook grote corporates die kennis op willen doen om het MKB te bereiken.

Je kunt als MKB’er in principe gewoon binnenlopen bij CupolaXS. Als je echt gebruik wilt maken van de specifieke diensten die er aangeboden worden, komt er wel een lidmaatschap om de hoek kijken, zo begrijpen we uit een sessie die we bijwoonden rondom de introductie van het initiatief aan de pers. De voornaamste focus lijkt vooralsnog echter te liggen op het organiseren van kleinere en grotere evenementen waar in principe iedereen bij welkom is. Rijkers heeft het tijdens onze sessie over iedere donderdagavond een event voor 80 tot 100 man. Het doel hierbij is om MKB-ondernemers te inspireren om meer met technologie te doen. Daarnaast zullen er ook masterclasses gegeven worden.

CupolaXS heeft serieuze plannen. Het wil naar eigen zeggen het epicentrum voor digitale kennis, tools en vaardigheden worden voor toekomstbestendige MKB-ondernemers en hun medewerkers. Jaarlijks verwacht het niet minder dan 1 miljoen bezoekers aan de Koepel.

AWS Cloud Lab

CupolaXS kan zelf natuurlijk allerlei zaken organiseren, maar zonder goede partners zal dat inhoudelijk niet enorm succesvol zijn. Vandaar dat het de samenwerking is aan met meerdere partijen. Naast AWS gaat het dan ook om Rabobank, Shopify en Appical. Voor cloudtechnologie is er AWS. Rabobank zit meer in de fintech-hoek, Shopify gaat over ecommerce en Appical richt zich op het onboarden van nieuw personeel. Dat laatste is overigens ook een duidelijk doel voor CupolaXS. Goede mensen vinden is erg lastig, zeker ook in het MKB. Vandaar ook dat het niet verrassend is dat het wat ons betreft uitstekende TechGrounds-initiatief, waarbinnen men op zoek gaat naar talent in ‘achtergestelde’ onderdelen van onze samenleving, ook een van de initiatiefnemers is voor CupolaXS.

Het AWS Cloud Lab zal de MKB-ondernemers en hun medewerkers dus binnen CupolaXS moeten voorzien van de nodige inspiratie en kennis op het gebied van cloudtechnologie. Het MKB is namelijk ook voor AWS een belangrijke tak, waarin het volgens Angeline Best van Kampen, Head of SME Benelux bij het bedrijf, ook onderscheidend kan zijn. De bekende voordelen van cloud voor large enterprise, zoals het pay-as-you-go afrekenmodel en de mogelijkheid om op en af te schalen zijn ook voor het MKB interessant, stelt ze. Maar dan moeten de MKB’ers hier natuurlijk wel van op de hoogte zijn. Dat is waar het AWS Cloud Lab voor bedoeld is.

Met het Cloud Lab wil AWS de MKB-bedrijven de mogelijkheid bieden om persoonlijke of virtuele meetings aan te gaan met mensen van AWS. Dit kunnen consultants of strategische gesprekspartners zijn, maar je kunt ook sessies volgen met solution architects van AWS. Je kunt dan bijvoorbeeld een idee krijgen van hoe je clouddiensten in kunt zetten voor specifieke cases, workloads of applicaties. Uiteraard zal AWS ook samen met CupolaXS evenementen en workshops opzetten.

Alle partijen doen er hun voordeel mee

Onder de streep is de samenwerking tussen AWS en CupolaXS een slimme manier voor AWS om de MKB-doelgroep te bereiken. AWS heeft de kennis in huis om die doelgroep te helpen. Daar krijgt het nieuwe klanten voor terug, als het goed is. Als het MKB er dan ook echt mee geholpen is, dan haalt iedereen er iets uit. En dat is uiteindelijk de bedoeling van dit soort initiatieven en partnerships.

Hoe het AWS Cloud Lab er daadwerkelijk uit gaat zien, weten we op dit moment nog niet. Staat er bijvoorbeeld ook een demo-opstelling? Of is het alleen een ruimte voor het houden van kennissessies? We hebben te horen gekregen dat we er welkom zijn zodra het af is. We zijn dan ook zeker van plan om een keer te gaan kijken.