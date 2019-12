‘Werknemers mkb hebben behoefte aan meer technologie op kantoor’

Werknemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn niet tevreden over het technologische aanbod op de werkvloer en willen dat dit aanbod toeneemt. Dit blijkt uit een onderzoek van Lenovo, dat stelt dat het mkb “achterop is geraakt” wat betreft de ervaringen van werknemers.

Lenovo stelt in het rapport voor dat kleine en middelgrote ondernemingen “actief” gaan luisteren naar de feedback van hun werknemers en de werkplek aanpassen vanuit die feedback. Volgens het rapport is het grootste probleem dat werknemers van de meeste mkb’ers nog steeds op desktops moeten werken. Driekwart van de werknemers heeft verder geen enkele toegang tot tools die cloud-based zijn, en kan niet kiezen uit verschillende technologieën die ze willen gebruiken om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Investeringen

Het mkb moet daarom volgens Lenovo investeren in mobiele apparaten, slimme apparaten en slimme kantooropstellingen, om de ervaring van werknemers te verbeteren. Drie van de tien van de beslissers is op zoek naar een uitbreiding van slimme oplossingen voor vergaderruimtes, waardoor meer samenwerking tussen verschillende locaties kan worden bewerkstelligd.

“Het creëren van een omgeving waar werknemers op afstand kunnen werken, en een betere integratie tussen werk en privéleven, is essentieel”, beschrijft het rapport.

Om niet steeds opnieuw technologie aan te schaffen die geen verschil maakt, moeten bedrijven eerst een “effectieve en haalbare” strategie opstellen, die overeenkomt met de toekomstige wensen van werknemers, wordt in het rapport beschreven.

“Hoewel secundaire arbeidsvoorwaarden en financiële prikkels belangrijk blijven voor het aantrekken en behouden van personeel, moet het mkb ook bereid zijn te investeren in toekomstige mobiele, flexibele en inclusieve tools en technologie”, zegt Dilip Bhatia, Vice President of Global User and Customer Experience bij Lenovo.