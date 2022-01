Microsoft herstelt Exchange-probleem dat mailverkeer tegenhield

Microsoft heeft een snelle patch uitgebracht voor een probleem met Exchange-servers dat zich op 1 januari van dit jaar voordeed. Door het probleem konden on-premises Exchange-servers geen e-mail versturen.

De betreffende bug had te maken met de datum-check voor de verandering van het jaar. De jaarverandering in de datum naar 2022 was het specifieke probleem. Hierbij verscheen de melding ‘FIP-FS Scan Process failed initialization. Error: 0x80004005. Error Details: Unspecified error’ in de logs van Exchange Server 2016 en Exchange Server 2019. De bug veroorzaakte dat deze versies niet de nieuwe datum konden verwerken als zij e-mail checkten tegen een signature-bestand. Er bestaat een maximumaantal variabelen hiervoor en de variabele voor 1 januari 2022 0.00 uur was iets te veel. Dit zorgde ervoor dat de interne malware engine crashte en dat e-mails vast bleven zitten in de wachtrijen.

Snelle patch met geautomatiseerd script

Microsoft heeft snel gereageerd omdat het probleem alle Exchange 2016 en -2019-versies wereldwijd trof. Beheerders kunnen het probleem geheel geautomatiseerd oplossen met behulp van een door de techgigant uitgebracht geautomatiseerd script.

Voordat beheerders dit script uitrollen, moeten zij wel de execution policy voor PowerShell-scripts veranderen door ‘Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned’ te draaien. Het Microsoft-script moet vervolgens op iedere Exchange mailbox server draaien die anti-malware updates binnenhaalt met behulp van een opgewaardeerde Exchange Management Shell. De Exchange server moet daarna opnieuw worden opgestart om de patch te laten werken.

Bedrijven kunnen het probleem ook handmatig oplossen, maar dat is een lang proces. De techgigant is van plan snel een makkelijkere oplossing voor het probleem uit te brengen. Deze wordt dan een update voor Exchange Server 2016 en -2019

Tip: Microsoft Exchange Server gehackt: wat zijn de gevolgen?