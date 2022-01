SAP-partner Aiden breidt met overname ITvisors low-code opties uit

Aiden neemt ITvisors over. Aiden hoopt met de low-code-expertise van ITvisors op de Europese markt te groeien.

Aiden werd opgericht voor de fusie van meerdere Nederlandse partners van SAP. In het najaar van 2021 kozen Asecom/Agion, INSynQ, Serac en Xperi ervoor om onder dezelfde vlag te vervolgen. Nu, een paar maanden later, verleent de organisatie met 300 specialisten IT-diensten op basis van SAP.

ITvisors werd groot als partner van Mendix en SAP. De organisatie specialiseert in low-code. Dat specialisme haalt Aiden met de overname in huis. Aiden wil in de komende jaren een van de grootste Europese dienstverleners van SAP en low-code voor de middenmarkt worden. ITvisors sluit naadloos op de doelstelling aan.

Snellere ontwikkeling

Erik-Jan Kerremans, Managing Director van Aiden, verduidelijkt wat ITvisors voor Aiden gaat betekenen. “We zien een grote behoefte aan complete oplossingen. Naast ERP gebruiken onze klanten toepassingen voor CRM, e-commerce en warehousing. We hebben een integratie-afdeling om ervoor te zorgen dat de systemen goed op elkaar aansluiten. Met de low-code expertise van ITvisor gaan we verder. Zo kunnen we sneller workflows en branchespecifieke oplossingen ontwikkelen.”

Volgens Aiden blijft het management van ITvisors nauw betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. Kerremans: “De uitbreiding is niet alleen sterk qua technologie. Er is een goede culturele match.”

