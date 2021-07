Fusiebedrijf SAP-partners Asecom, Serac en Xperi uitgebreid met INSynQ

Enkele maanden geleden schreven we over de fusie tussen Asecom, Serac en Xperi. Het resultaat van die fusie was de grootste SAP-dienstverlener voor de middenmarkt in de Benelux. Die grootste dienstverlener wordt vanaf vandaag nog iets groter. INSynQ treedt namelijk ook toe tot het fusiebedrijf. Evenals eerder dit jaar, speelt investeerder Mentha Capital ook in deze uitbreiding weer een grote rol.

Het doel van de fusie was vanaf het begin af aan duidelijk. Het nieuwe bedrijf wil een sterk mogelijk portfolio kunnen bieden aan de markt. Met de toevoeging van INSynQ komen er ruim 50 consultants bij in het nieuwe bedrijf. Dat brengt het totaal op meer dan 200 SAP-specialisten. De internationale ambities die het bedrijf al had worden hier uiteraard niet kleiner mee. Investeringen vanuit Mentha Capital zullen hier deels voor moeten gaan zorgen.

One-stop-shop

Evenals bij de aankondiging eerder dit jaar van de fusie van de eerste drie bedrijven, gaat het ook bij deze uitbreiding vanzelfsprekend weer over de brede dekking. Dat wil zeggen, INSynQ neemt weer eigen deelexpertises mee, die het aanbod van het nieuwe fusiebedrijf verder versterken. Dit nieuwe bedrijf moet overigens later dit jaar een nieuwe naam krijgen. De nieuwe naam had al bekendgemaakt moeten zijn. Het toevoegen van nog een vierde partij zal roet in het eten gegooid hebben.

Waar het uiteindelijk om draait bij deze uitbreiding op de eerdere fusie, is dat het nieuwe bedrijf nu op alle drie de pijlers van SAP een dominante positie in de markt heeft. Dat wil zeggen, zowel op het gebied van SAP S/4HANA, SAP Business ByDesign en SAP Business One is het bedrijf een leidende partij. INSynQ is vooral sterk op de gebieden SAP S4/HANA en SAP By Design.

Op deze manier zal het nieuwe fusiebedrijf nog meer een one-stop-shop worden dan het al was. Klanten kunnen nu in alles ondersteund worden op ERP-vlak en gerelateerde toepassingen, is het idee. Het maakt hierbij niet uit hoe groot een bedrijf is. Ook maakt het niet uit of er een voorkeur is voor cloud-oplossing, een managed oplossing of een hybride variant. Het bedrijf heeft de gewenste expertise in huis, is de overtuiging. Alle vier de bedrijven zijn in ieder geval graag geziene partners bij SAP, getuige de bekroningen die ze allemaal meermaals kregen in de afgelopen jaren van de Duitse ERP-specialist.

Reacties INSynQ en Xperi

Hieronder voor de volledigheid de reacties van INSynQ en van Xperi, een van de ‘originele’ fusiebedrijven. Allereerst Peter Ouëndag, Managing Director van INSynQ: “Wij zijn erg blij om ons bij deze sterke groep bedrijven te kunnen voegen. Er zijn grote overeenkomsten in zowel de cultuur, het mensgerichte van de onderneming, als de strategie. Ik ben ervan overtuigd dat we als gezamenlijk bedrijf een succesvolle toekomst kunnen bieden aan onze medewerkers en met een sterk portfolio bestaande en toekomstige klanten nog beter kunnen bedienen.”

Peter Geelen, Managing Director van Xperi: “INSynQ is een partij waar we al langer succesvol mee samenwerken, waarbij de open en mensgerichte cultuur erg goed aansluit bij onze werkwijze. De specialistische kennis van de ruim 50 consultants van INSynQ op de diverse gebieden van SAP S/4 en SAP ByDesign zijn een welkome aanvulling voor het optimaal bedienen van onze klanten in het middensegment. Hiermee hebben we drie volwassen pijlers gerealiseerd voor de drie ERP-lijnen van SAP, zodat we in staat zijn onze klanten altijd de beste oplossing voor de beste prijs te bieden.