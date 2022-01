SoftwareONE en AWS gaan nauwer samenwerken

SoftwareOne en AWS hebben hun bestaande samenwerking verder uitgebreid. Door deze technische samenwerking kunnen klanten van de bedrijven makkelijker AWS-diensten afnemen, AWS-cloudmigraties uitvoeren en de AWS Marketplace gebruiken.

Belangrijke onderdelen binnen de verstevigde samenwerking zijn het sneller uitbreiden van het Simple for AWS-aanbod van SoftwareOne, het door klanten kunnen uitvoeren van AWS-cloudmigraties en het stimuleren van de AWS Marketplace in combinatie met het SoftwareONE PyraCloud platform. Met het PyraCloud platform krijgen klanten een locatie waarmee zij al hun software- en clouduitgaven kunnen beheren. Zo kunnen zij hun AWS-kosten beter in de gaten houden, optimaliseren en beheren.

Opleidingen

Overige onderdelen binnen de samenwerking zijn dat SoftwareOne zijn klanten de beste gecertificeerde AWS-resources ter beschikking stelt voor het ondersteunen en verbeteren van de klantervaring. Ook gaat de software- en cloudspecialist via zijn SoftwareONE Academy speciale opleidingen verzorgen voor de volgende generatie AWS-cloudprofessionals. Hiervoor gaat de de opleidingstak van SoftwareOne AWS-onderwijsprogramma’s inzetten voor het ontwikkelen van zowel verkoop- als technische vaardigheden. Uiteindelijk moeten deze professionals het hele klantentraject kunnen ondersteunen en de AWS-activiteiten van het bedrijf helpen verder uit te breiden.