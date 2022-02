Infoblox optimaliseert Network Identity Operating System (NIOS)

Infoblox heeft zijn Network Identity Operating System (NIOS) een update gegeven. Versie 8.6.1 brengt extra functionaliteit voor integraties met andere cloud-native oplossingen voor meer inzicht en de beveiliging van data.

Met update 8.6.1 biedt Infoblox meer inzicht in de cloudinfrastructuur en meer beveiligingsopties. Onder andere door het NIOS beter te laten integreren met cloud-native platformen van andere leveranciers. NIOS 8.6.1 doet dit via nieuwe multicloud-functionaliteit voor Azure Stack en Red Hat OpenShift. Ook biedt de nieuwe versie een versterkte integratie met DevOps-tooling als Ansible en VMware vRealize Orchestrator 8.0.

De integraties zorgen voor meer automatisering, flexibiliteit en schaalbaarheid van de cloudomgevingen. Verder kunnen met NIOS 8.6.1 multicloud-implementaties beter worden beheerd en zijn migratietrajecten naar op containers gebaseerde omgevingen beter uit te voeren.

Overige verbeteringen

Daarnaast biedt NIOS 8.6.1 bedrijven meer zichtbaarheid en controle van DDI (DNS, DHCP en IPAM). Dit door gedetailleerdere Global Server Load Balancing (GSLB)-regels in de DNS Traffic Controller en het identificeren van Network Insight om Lightweight Access Points (LWAP’s) via de WLAN-controller. Ook biedt de nieuwe versie inzicht in cruciale gegevens en vereenvoudigt de controle over netwerkbrede NTP-synchronisatie.

Verder maakt NIOS van Infoblox een verbeterde authenticatie mogelijk door de ondersteuning van extra DNSSEC-ondertekeningsalgoritmen, waaronder het Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Via kortere coderingssleutels en het beschermen van ongeoorloofde wijzigingen, worden de security, de verwerkingssnelheid en de prestaties verbeterd.

