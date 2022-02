IBM lanceert migratiedienst voor on-prem SAP workloads naar S/4HANA

IBM en SAP versterken hun samenwerking. Het tweetal introduceert ‘IBM for RISE with SAP’, een reeks tools en consultancydiensten voor de migratie van on-premises SAP workloads naar S/4HANA in de IBM Cloud.

Gebruikers van ERP-systeem SAP S/4HANA hebben een handvol deployment-opties. ‘Any Premises’-licenties zijn populair onder grootbedrijven, waarbij workloads op een locatie naar keuze kunnen draaien: eigen datacenters, de datacenters van SAP en de datacenters van cloudproviders. IBM, een van de cloudproviders, ondersteunt SAP S/4HANA in de IBM Cloud.

De samenwerking tussen IBM en SAP is uitgebreid met een nieuwe dienst. ‘IBM for RISE with SAP’ is ontworpen voor organisaties die on-premises SAP workloads willen migreren naar de IBM Cloud. Gebruikers betalen een maandelijks abonnement en ontvangen consultancy en technologie voor de migratie van workloads.

Ook introduceert IBM ‘BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP’. Dit abonnement is geschikt voor organisaties die nog geen SAP S/4HANA-omgevingen hebben, of een beperkte omgeving willen uitbreiden met behulp van IBM.

Het bredere RISE with SAP-portfolio

SAP werkt met meerdere cloudproviders aan abonnementsdiensten voor migraties en transformaties. IBM is een van de opties in het ‘RISE with SAP’-portfolio. Ook AWS, Google en Microsoft bieden consultancy en technologie voor migraties naar S/4HANA in hun cloudomgevingen.