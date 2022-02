Oracle SCM vernieuwt forecasts van leveringstijden en analytics

Oracle introduceert een reeks nieuwe supply chain management tools voor Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM).

Organisaties in de industriële en logistieke sector gebruiken Oracle SCM om supply chains en productieprocessen te stroomlijnen. De sectoren werden in de afgelopen drie jaar geraakt door de pandemie. Een recente survey van Oracle wijst uit dat bijna negen op de tien consumenten in 2021 werden beïnvloedt door verstoringen van supply chains. Oracle hoopt de uitdaging te overbruggen met een reeks nieuwe applicaties in Oracle SCM.

Leveringstijden

Een nieuw algoritme in Transportation Management maakt het mogelijk om de invloed van externe factoren op leveringstijden te voorspellen. Denk aan forecasts op basis van weersomstandigheden, arbeidstekorten en voorraadproblemen. Leveringstijden zijn al langer te berekenen, maar voorheen alleen op op basis van de leveringsgeschiedenis van een organisatie. Nu is het mogelijk om databronnen van externe partners te integreren, met nauwkeurigere voorspellingen als gevolg.

Analytics en visualisatie

Ook introduceert Oracle een analysefunctie om optimale kortingen en voorwaarden voor leveringen te vinden. De functie werkt op basis van de stuklijsten (bill of materials) van leveringen. Het materiaal in een levering wordt geanalyseerd om voordelige, internationale handelsovereenkomsten te vinden.

Daarnaast breidt Oracle de digitale assistent van Transportation Management en Global Trade Management uit. De vernieuwde assistent werkt met 18 verschillende talen. Tot slot is de transportdata van een organisatie vanaf nu te visualizeren. “Zo hoeft een organisatie niet naar een externe rapportagetool te wisselen om data in te zien”, vertelt Derek Gittoes, Supply Chain Management Product Strategy bij Oracle.

De nieuwe functies zijn direct beschikbaar voor klanten van Oracle SCM.

