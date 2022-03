Microsoft biedt gratis Azure-tegoed voor Nederlandse startups

Startups kunnen zich inschrijven voor een mentorprogramma van Microsoft. De techgigant wil jonge bedrijven binden met gratis Azure-tegoed, support en advies.

“De meeste startups falen in het eerste jaar na oprichting”, vertelt Microsoft Cloud COO Charlotte Yarkoni in een blogpost. Vandaar introduceert Microsoft de Microsoft for Startups Founders Hub.

Aanmelders komen in aanmerking voor 150.000 dollar aan Azure-tegoed, afgeprijsde Azure-producten en mentorschap van het Microsoft Mentor Network. Aanmelders moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

De startup moet zich bezighouden met de ontwikkeling van een software-based product of service.

De startup mag in het verleden niet meer dan $10.000 aan Azure-tegoed ontvangen hebben. Startups met Serie D-investeringsronden komen niet in aanmerking.

De startup moet actief zijn in een regio die door Azure wordt gedekt. De dekking is breed, dus dit is voor Amerikaanse en Europeaanse bedrijven geen probleem.

De startup mag niet beursgenoteerd of non-profit zijn.

Tot slot zijn de volgende organisaties per definitie uitgesloten: onderwijs- en overheidsinstellingen, blogs, dev shops, consultants, agencies en bitcoin- of cryptomining-bedrijven.

Microsoft onderscheidt zich van andere mentorprogramma’s door startups zonder kapitaal toe te laten. “Een startup hoeft niet door investeerders gesteund te worden”, benadrukt Yarkoni.

Wat krijg je ervoor terug?

Niet iedere deelnemer zal de Azure-vergoeding van $150.000 ontvangen. De grootte van een vergoeding wordt berekend op basis van de fase van een bedrijf. ‘Ideate’ is de meest laagdrempelige categorie. Startups in deze categorie ontvangen $1.000 aan Azure-tegoed per jaar.

Ook ontvangen deelnemers speciale aanbiedingen voor dev tools en cloudproducten. Volgens Microsoft Cloud VP Scott Guthrie zijn de aanbiedingen behoorlijk. “We willen de kosten van startups verlagen en ontwikkelingen versnellen.”

Tot slot ontvangen deelnemers mentorschap en begeleiding. Deelnemers hebben toegang tot het Microsoft Mentor Network, een collectief van brancheveteranen. Zij bieden gratis feedback, deskundig advies en antwoorden op vragen over ideeën.