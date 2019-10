Avaya en RingCentral starten samenwerking voor cloud-technologie

Avaya en RingCentral zijn een strategische samenwerking begonnen, waarbij RingCentral cloud-technologie levert aan zijn partner. Ook doet RingCentral een investering van 500 miljoen dollar (455 miljoen euro).

Avaya maakt al jaren hardware-systemen voor bedrijven die unified communication-diensten leveren. Ook maakt het bedrijf apparatuur voor call centers. Maar Avaya heeft te maken met steeds meer concurrentie van Microsoft en Amazon Web Services, die communicatiediensten in de cloud leveren. Daar heeft Avaya altijd moeite mee gehad.

De nieuwe strategische samenwerking moet hier de uitkomst voor bieden, schrijft Reuters. Avaya vertrouwt hierbij op RingCentral om cloud-technologie te leveren in een nieuw product. Beide bedrijven leveren financiering voor de verkoop en marketing van dit product.

RingCentral betaalt Avaya 375 miljoen dollar (341 miljoen euro) vooraf voor toekomstige verkoopcommissies en licentierechten, evenals 125 miljoen dollar (113 miljoen euro) voor een equity-investering, die kan resulteren in een aandeel van 6 procent in Avaya als het omgezet wordt in normale aandelen.

Overnamegeruchten

Er zijn al enige tijd geruchten dat Avaya in gesprek is met andere partijen voor een overname. Het bedrijf zelf gaf in eerste instantie alleen aan strategische alternatieven te onderzoeken, nadat het in 2017 bescherming tegen faillissement moest aanvragen. In 2018 krabbelde het bedrijf weer op en ging het de beurs op.

Er waren diverse aanbiedingen voor een overname. Zo deed concurrent Mitel in augustus een bod van ruim 5 miljard dollar, dat Avaya in overweging genomen had.

In september kwam echter een gerucht naar buiten dat overwogen wordt te fuseren met RingCentral. Dat is nu dus geresulteerd in een strategische samenwerking.

Beste deal

CEO James Chirico weigerde tegenover Reuters te reageren op het bod van Mitel, maar zegt wel dat de deal met RingCentral de beste optie was die het bedrijf geëvalueerd heeft tijdens zijn onderzoek.

CEO Vlad Shmunis van RingCentral vertelt dat de deal ook goed is voor zijn bedrijf, omdat het toegang krijgt tot de 100 miljoen gebruikers van Avaya. RingCentral heeft ongeveer 2 miljoen gebruikers, wat volgens Shmunis een indicatie is van hoeveel bedrijven nog niet naar de cloud zijn verhuisd met hun telefoonnetwerken.