Slack zegt 12 miljoen dagelijks actieve gebruikers te hebben

Slack zegt nu ruim 12 miljoen dagelijks actieve gebruikers te hebben. Die gebruikers zouden bovendien meer betrokken zijn bij de tools die ze gebruiken dan de mensen die het concurrerende Microsoft Teams gebruiken.

Van die 12 miljoen dagelijks actieve gebruikers zijn er zes miljoen betalende klanten. Die cijfers betekenen dat Slack qua absolute gebruikersaantallen achterloopt op concurrent Microsoft Teams. Microsoft liet in juli namelijk weten dat het 13 miljoen dagelijks actieve gebruikers heeft. Wereldwijd zijn er 19 miljoen gebruikers voor Teams.

Gebruik is belangrijker

Toch lijkt Slack zich daar weinig zorgen over te maken. Naar eigen zeggen worden de tools van het bedrijf namelijk meer gebruikt door zijn klanten dan het geval is bij Microsoft Teams en hun klanten. “Je kunt een werkplek niet transformeren als je klanten het product niet gebruiken”, aldus het bedrijf.

De gemiddelde betalende Slack-gebruiker spendeert volgens het bedrijf nu dagelijks negen uur verbonden met Slack en gebruikt 90 minuten per dag actief de tools.

Het actieve gebruik telt op tot gemiddeld 5 miljard acties per week, stelt Brian Elliot, vicepresident en general manager of platform bij Slack. Die acties zijn het lezen en schrijven van berichten, het uploaden en reageren op bestanden, zoekopdrachten en het omgaan met apps.

Hoe staat het bij Microsoft?

Hoeveel Microsoft Teams precies gebruikt wordt, is echter niet bekend. Microsoft gaf daar in juli bij zijn update geen details over. Het kan dus zijn dat de betrokkenheid bij Teams niet zo eenvoudig te meten is. Klanten met een Office 365-licentie krijgen namelijk ook automatisch een Teams-account, maar daar hoeven ze niet per se actief mee om te gaan.

Elliot lijkt dat ook te denken. Hij meldt dat 70 procent van de top 50 gebruikers van Slack ook klanten zijn van Office 365 en de integraties van Office 365 binnen Slack gebruiken. “Terwijl onze dagelijks actieve gebruikers blijven stijgen, meten we ons succes op basis van de waarde die klanten uit Slack halen”, aldus Elliot.

Microsoft en Slack zijn al jaren verwikkeld in een strijd om marktaandeel binnen samenwerkingssoftware. Slack wordt vaak als populairder gezien bij kleinere bedrijven, schrijft Silicon Angle. Microsoft Teams zou juist populairder zijn bij grotere bedrijven, vanwege de integratie met Office 365.