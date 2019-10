Slack lanceert Workflow Builder om taken te automatiseren

Slack is een ontzettend handige tool om in samen te werken, maar het is helaas niet altijd mogelijk om informatie ook in real-time te ontvangen. Dat terwijl dit wel belangrijk kan zijn bij een project. Daarom heeft de zakelijke chat-dienst nu een tool gelanceerd om workflows te automatiseren: de Workflow Builder.

“Om projecten met anderen te coördineren, moet de juiste informatie in real-time bij de juiste mensen terecht komen”, stelt Slack in de aankondiging van de nieuwe tool.

Volgens het bedrijf is het echter niet mogelijk om ook in real-time stappen te nemen als het vragen om updates of het leveren van context aan teamgenoten. Daarmee wordt de voortgang van een project dan ook vaak stopgezet.

Workflows automatiseren

De nieuwe Workflow Builder moet daar een oplossing voor bieden. Deze visuele tool moet routinematige functies automatiseren met gepersonaliseerde workflows.

De workflows kunnen van de grond af opgebouwd worden door gebruikers, maar Slack heeft ook een aantal templates ontwikkeld. Die templates kunnen direct ingezet worden of aangepast worden om te voldoen aan de eisen van de teams. Zo kunnen er eigen formulieren opgezet worden en meldingen van incidenten in real-time verzameld worden.

Slack noemt als voorbeeld een workflow om nieuwe teamleden te verwelkomen in een kanaal. Daarmee kunnen nieuwe teamleden automatisch doorverwezen worden naar de juiste resources, zodat ze direct bijgepraat zijn. Vroeger moesten gebruikers die resources er nog handmatig bij zoeken. Door dit te automatiseren, wordt dus tijd bespaard.

Eén van vele updates

De Workflow Builder is slechts één van vele updates die Slack dit jaar heeft uitgebracht. Zo lanceerde het in augustus een optie om via de zoekbalk te zoeken naar mensen binnen de organisatie. Ook kwam er een mogelijkheid bij om alleen specifieke mensen toestemming te geven om berichten te plaatsen in een kanaal.

Slack hoopt dat het met dergelijke updates de concurrentie – en dan met name Microsoft Teams – voor kan blijven. Eerder deze week liet het bedrijf nog weten ruim 12 miljoen dagelijks actieve gebruikers te hebben. Qua absolute aantallen loopt het daarmee achter op Teams, dat 13 miljoen dagelijks actieve gebruikers heeft.

Slack zegt echter dat zijn tools meer gebruikt worden door zijn klanten dan dat bij Teams het geval is. De gemiddelde betalende Slack-gebruiker is dagelijks negen uur verbonden met Slack en gebruikt de tools 90 minuten actief.