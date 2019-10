Microsoft Project-update focust op samenwerken

Microsoft Project is misschien niet het bekendste product van het bedrijf, maar wel één die flink wat ondersteuning kan bieden op de werkvloer. Project is namelijk software speciaal voor projectmanagement. Nu krijgt de dienst een update, om teams nog verder te ondersteunen.

Microsoft Project bestaat al enige tijd. Met de software kunnen teams taken inplannen en toewijzen, de voortgang van een project volgen en budgetten beheren. Die functies zitten er al in sinds de jaren ’80, toen Project als één van de eerste apps op Windows verscheen.

Nu zijn er een aantal nieuwe functies bijgekomen, waarmee Microsoft Project geavanceerder moet worden. Dat meldt Venturebeat. Zo heeft de interface een nieuw uiterlijk gekregen, waarmee het gemakkelijker is om nieuwe taken aan te maken, teamleden toe te voegen, en te wisselen tussen grids, borden en tijdlijnen.

Samenwerken via integraties

Het nieuwe Project legt zijn focus met name op samenwerking tussen teams. Microsoft maakt dat mogelijk door Project te integreren met zijn andere zakelijke tools, waaronder Office en chat-programma Teams.

In het geval van Teams is er nu een naadloze integratie ontstaan tussen projecten, het delen van bestanden, agendaplanningen en het versturen van berichten. Daarnaast kunnen gebruikers met Power BI interactieve dashboards opzetten voor specifieke delen van een project.

Ook is er een integratie met Roadmap, waarmee teams een algeheel beeld kunnen krijgen van alle projecten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de status van alle taken, projecten, portfolio’s en programma’s te bekijken. Daarnaast kunnen gebruikers filters inzetten om alleen specifieke taken of mijlpalen van een project te bekijken.

Algemeen beschikbaar

De wijzigingen voor Project komen niet helemaal uit de lucht vallen. Microsoft liet in september 2018 al weten dat het plannen had om een nieuwe versie van de software uit te brengen. In de tussentijd bracht Microsoft de voorgenoemde functies al uit, maar toen waren het nog testversies. Nu zijn ze algemeen beschikbaar gemaakt.

De officiële release van het nieuwe Microsoft Project begon een paar weken geleden al, maar nu wordt deze versie versneld uitgerold naar abonnees van Project Online wereldwijd. Gebruikers krijgen een notificatie als de nieuwe versie beschikbaar is voor hun organisatie.

Naar verwachting komen er in het komende jaar nog meer updates, die de mogelijkheden van Projects verder uit moeten breiden.