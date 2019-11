Cisco bundelt beheer communicatiekanalen in één app

Naarmate het aantal manieren om te communiceren en samen te werken toeneemt, wordt ook het IT management complexer. Dat is voor Cisco reden om het beheer van alle communicatiemiddelen onder een dak samen te brengen, maar Cisco heeft meer nieuwtjes aangekondigd.

De tools voor online vergaderingen, voor bellen en chatten met collega’s gaat Cisco samenbrengen onder één app voor mobiel, desktop en andere apparaten. Het is belangrijk dat alle communicatievormen in een platform worden samengebracht, zegt Sri Srinivasan, senior vice-president en general manager van Cisco’s collaboration team. Met behulp van de Webex Control Hub kunnen IT-beheerders binnenkort alle workloads via een dashboard beheren, of het nu gaat om functies als bellen, berichten, vergaderingen of contact center.

De basis hiervoor vormt Cisco’s backbone die ligt in 29 datacenters wereldwijd. Ook is het platform voorzien van end-to-end encryptie en Cisco’s meerlaagse beveiliging.

Met de nieuwe app wordt het mogelijk om bijvoorbeeld tijdens een videovergadering zonder onderbrekingen over te schakelen van een smartphone naar een videoconferencing-opstelling. Ook kunnen gebruikers persoonlijke instellingen wijzigen.

Webex Edge for Calling

Cisco heeft woensdag nog meer nieuwe producten aangekondigd. Zo heeft Cisco’s telefonie-oplossing in de cloud een update gekregen met de toevoeging van Webex Edge for Calling. IT’ers kunnen Webex clouddiensten gebruiken bovenop hun bestaande PBX-systemen, ongeacht of die van Cisco zijn of een andere partij.

Ook is er nieuwe hardware op de markt gebracht. De Desk Pro is een 27-inch 4K-scherm met USB-C-aansluiting. Het wordt aangestuurd door Webex of een andere vergaderdienst. Het apparaat is voorzien van noise-canceling en de mogelijkheid om de achtergrond te ‘blurren’ of een virtuele achtergrond te gebruiken.

Daarnaast heeft Cisco ook een reeks nieuwe Bluetooth headsets aangekondigd (Cisco Headset 700). Deze zijn voor zowel werk als privé te gebruiken. Enkele kenmerken zijn het blokkeren van achtergrondgeluiden en ze kunnen beheerd worden door een IT-beheerder via de Webex Control Hub.

Tot slot heeft Cisco -alleen in de VS- de doorlopende dienst ‘videosystems as a service’ aangekondigd. Organisaties kunnen beeldtelefoons en videosystemen voor op het bureau en in de vergaderkamer bestellen met een 3-jarig contract waarbij ze verzekerd zijn van de laatste nieuwe hardware.