Google neemt e-commerce startup Pointy over

In een blogpost heeft Google aangekondigd bezig te zijn met de overname van de Ierse e-commerce startup Pointy. In de post geeft de techgigant niet aan voor hoeveel geld de startup wordt overgenomen. Een bron zou echter aan TechCrunch hebben doorgegeven dat het om 146 miljoen euro zou gaan.

Pointy richt zich op e-commerce hardware en staat bekend om een rechthoekig apparaat dat aangesloten kan worden op de barcode-scanners van detailhandelaars. Op deze manier kan op een efficiënte manier de actuele voorraad van de beschikbare producten worden bijgehouden.

Pointy systeem

Google geeft in zijn post aan al lange tijd toegewijd te zijn aan het helpen van kleine bedrijven met hun online bezigheden. Eén van de problemen waar deze bedrijven tegen oplopen is het up-to-date houden van de online voorraden.

Met de overname van Pointy zou Google beter in staat zijn om zijn visie tot uitvoer te brengen. Detailhandelaars hoeven simpelweg het Pointy-apparaat aan te sluiten op hun barcode scanners of de Pointy-app te installeren binnen het eigen systeem. Het apparaat genereert vervolgens automatisch een webpagina waarop de beschikbare producten van de betreffende winkel weergegeven worden.

Integratie in Google-ecosysteem

Op deze manier hoeven bedrijven zelf geen e-commerce website te maken om makkelijk vindbaar te worden op Google. Pointy werkt sinds 2018 al samen met Google. Dankzij deze samenwerking zijn producten binnen het Pointy systeem automatisch zichtbaar in de zogenaamde Knowledge Panels bij de online zoekresultaten van een bedrijf.

Nu Pointy helemaal onder de Google-paraplu valt, is de techgigant in de positie om de mogelijkheden voor integratie in het eigen ecosysteem verder uit te breiden. Daarnaast heeft het bedrijf er een tool bij om onder andere de advertentie inkomsten te vergroten.

Google geeft aan de overname binnen de komende paar weken af te ronden. Volgens de Irish Times zou Pointy echter door blijven opereren vanuit Ierland en ziet het ernaar uit dat de startup de komende tijd nog een op zichzelf staande organisatie zal blijven. Verwacht wordt echter dat het Pointy systeem uiteindelijk toegevoegd zal worden aan de Google Merchant suite.