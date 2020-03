CEO Sayta Nadella: Microsoft Teams heeft genoeg capaciteit

In een gesprek met CNBC ging Microsoft-topman Sayta Nadella in op de problemen die Microsoft Teams afgelopen weken ondervond. Door het coronavirus werken veel meer mensen vanuit huis en wordt er via de app veel meer online vergaderd dan normaal. Dit zorgde de eerste paar dagen voor problemen.

Nadella erkent dat er problemen waren met Microsoft Teams, maar dat er snel is opgeschaald door medewerkers van de techgigant en prijst ze voor hun werk. De toename in het gebruik van Microsoft applicaties sinds de uitbraak van het virus is volgens Nadella “ongekend”.

Gebruikers melden nog steeds lichte problemen met het platform. Zo is het nog steeds niet goed te zien wanneer iemand aan het typen is. Daarnaast klagen veel gebruikers over een lage resolutie tijdens het videobellen.

Microsoft heeft ook bepaalde Office 365-functionaliteiten aan banden moeten leggen om de toegenomen vraag aan te kunnen. Zo zijn de bijlages van OneNote beperkt tot 100MB en worden Sharepoint migraties alleen nog mogelijk gemaakt in de avonduren, om de servers tijdens werktijden te ontlasten.

Ondanks de problemen en beperkingen heeft Microsoft volgens Nadella genoeg capaciteit om het toegenomen gebruik te faciliteren de komende tijd.