Microsoft Teams-record: 2,7 miljard minuten aan meetings in een dag

Microsoft zei donderdag dat videobellen en het educatief gebruik van Teams exponentieel is gestegen in de afgelopen weken. Het heeft in één dag 2,7 miljard minuten aan meetings verzorgd, een record. Werknemers zijn genoodzaakt thuis te werken en wereldwijd geven scholen les over het internet vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan.

Microsoft zei dat videogesprekken met Teams in maart met 1000 procent zijn gestegen. De techgigant gaf ook aan dat het aantal vergaderingen en oproepen met video verdubbeld is tot 43 procent ten opzichte van 21 procent in de maand maart. Op 31 maart brachten Teams-gebruikers zo’n 2,7 miljard minuten door in vergaderingen, terwijl dit aantal op 19 maart nog maar ‘900 miljoen’ minuten was.

Het bedrijf gaf ook aan dat nu 183.000 onderwijsorganisaties in 175 landen Teams for Education gebruiken, cijfers voor de uitbraak van het coronavirus zijn niet bekend. Jared Spataro, corporate vice-president voor Microsoft 365, zei dat uit gegevens van Microsoft blijkt dat men het gebruik van Teams afwisselt gedurende de werkdag. “Op een typische werkdag zien we pieken van gebruikers die met behulp van Teams meetings bijwonen, maar dan zien we diezelfde mensen offline gaan en vervolgens veel werk verzetten in chat en documenten. Daarna komen ze weer terug naar Teams.”

Concurrenten

Niet alleen bij Microsoft is het gebruik van online werkdiensten exponentieel toegenomen. Bij Wickr, de versleutelde chatdienst die tot 50 gebruikers in één videogesprek ondersteunt, zijn de business sales meer dan een maand lang elke week verdubbeld, aldus CEO Joel Wallenstrom. Gebruikers van Wickr zijn doorgaans leidinggevenden en beveiligingsteams die financiële of overheidsgeheimen willen bespreken. “We hadden een klant met 150 vaste gebruikers,” zei Wallenstrom. “Maar nu er buiten kantoor niet veel is om te doen, gingen ze naar 80.000 gebruikers.”

Slack gaf vorige maand ook aan dat de dagelijkse gebruikers binnen twee weken met een kwart was gestegen naar 12,5 miljoen op 25 maart. Ook Zoom gaf aan dat het bedrijf van 10 miljoen gebruikers naar 200 miljoen gebruikers is gegaan. De opkomst van Zoom heeft wel wereldwijde bezorgdheid over de veiligheid en privacy teweeggebracht nadat bekend werd dat er meerdere beveiligingslekken in de app gevonden zijn.